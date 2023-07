Filomeno Lovino, maturità a 53 anni: io, informatico e benzinaio ora punto al Politecnico

Milano, 4 luglio 2023 – “Non importa l’età : se sei tu a volerlo puoi ricominciare a studiare. C’è da spaccarsi la schiena, ma puoi farcela". Filomeno Lovino, 53 anni, è fresco di “maturità“ all’istituto tecnico Molinari e punta già a Ingegneria informatica al Politecnico: per superare il test, in programma sabato, si è rimesso sui libri nella stazione di servizio che gestisce a Cernusco sul Naviglio: "Ripasso tra un cliente e l’altro", racconta il diplomato più grande del Molinari.

Lovino, da dove cominciamo?

"Da Ragioneria all’Undicesimo di via Grado, un distaccamento dell’istituto di Gorgonzola. Non avevo voglia di studiare, ho ripetuto il biennio due volte, venivo sempre bocciato. Perché era una scelta di mio padre e non mia: proiettava su di me il suo sogno. La libertà che si dà ai giovani oggi non è di poco conto".

Cosa accadde?

"Matematica era il mio scoglio. Ho abbandonato. Nel 1982 mio papà mi regalò il primo computer, un Commodore Vic-20. In tre mesi avevo consumato tutta la memoria: ho cominciato da solo a programmare, ricordo che creavo programmini per aiutare mio fratello a studiare. Mi sono iscritto al Molinari. Nel ’91, in quarta, lo lasciai".

Perché?

"Se avessi avuto lo stesso team che ho trovato qui nel 2021 non avrei mai abbandonato. Ma c’era il lavoro fuori: ho creato la mia prima azienda di informatica, in Germania ho conosciuto mia moglie georgiana, e l’impresa è diventata multinazionale: commerciavamo prodotti informatici in quattro Paesi. Poi è arrivata la grande distribuzione a mettere in crisi tutto. Sono finito anche a fare fiere al dettaglio, itineranti, per cinque anni. Nel 2012 è cessata l’attività".

E a quel punto?

"Ho investito nella gestione di stazioni di servizio, proseguendo il lavoro di mio padre: mi è servito per transitare dal 2012 a oggi. Ma il settore petrolifero è in crisi, per fare qualche utile si punta sul service. Ho ampliato con la meccatronica, ho continuato a specializzarmi".

La svolta?

"Nel 2021, dopo il Covid ho deciso di ripartire da quello che avevo lasciato. A darmi una spinta in più è stata anche mia figlia, che studia Medicina a Roma. Perché non prendermi il diploma e puntare all’università? Durante la pandemia ho cominciato a dedicarmi alla Finanza: pensavo di buttarmi su Economia e commercio. Ma prima voglio chiudere il cerchio con Informatica e così mi sono iscritto alle serali del Molinari. Che sono toste".

Com’è andata?

"L’informatica cambia sempre: ho ricominciato da zero. Quattro anni da recuperare nei primi quattro mesi. Stavo per mollare, poi il professore Antonio Fezza mi ha dato una scossa: “Puoi farcela“. Hanno creduto in me".

Ed è giunta la maturità.

"Che ho affrontato con una ’maturità’ diversa. Ho preso 81. Anche se nel tema (ho scelto la traccia col testo di Piero Angela) credevo di meritare di più. Ma sono soddisfatto. Ho studiato qui, davanti alle pompe di benzina, tra un servizio e l’altro. Ogni tanto arrivava a studiare un compagno di scuola".

E ora? Le piacerebbe cambiare lavoro?

"Alla pensione mi mancano 16 anni, prenderò la minima. Serve lungimiranza: studio per i miei prossimi 30/40 anni, per il mio futuro dopo la pensione. La mia gavetta trentennale l’ho fatta, ho lavorato anche per imprese all’estero, ho dovuto imparare a far bilanci. Non mi vedo programmatore, ma consulente informatico o general manager per dipartimenti o imprese".

Un consiglio agli studenti?

"Agli adolescenti dico di non sottovalutare la libertà che hanno di poter scegliere il proprio percorso come pure la sacralità del tempo dedicato allo studio. A chi ricomincia più avanti con l’età dico tre parole: volontà, decisione e determinazione".