Film production: ecco i laboratori contro il bullismo

Progetto Pec: al via sul territorio i laboratori di film making contro il cyberbullismo.Laboratori gratuiti di film production per ragazze e ragazzi del territorio. È dedicata al racconto per immagini la nuova fase di Pec, “Peer education against cyberbullism”, il progetto pensato da Afol Metropolitana, finanziato da Regione Lombardia e realizzato insieme ai Comuni del territorio, Action Aid e la Fabbrica, per coinvolgere i giovani contro il cyberbullismo. Lo strumento è la “peer education“, ossia la formazione e la condivisione tra coetanei di valori e comportamenti etici. L’obiettivo del progetto è rendere ragazzi e ragazze consapevoli e protagonisti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il progetto si rivolge ai giovani, sostenendoli nel progettare insieme e nel costruire azioni per il digitale etico e la community, usando i loro talenti e i loro linguaggi. Dopo i percorsi educativi dei mesi scorsi, che hanno coinvolto 114 ragazzi e ragazze, sono ora in partenza i laboratori formativi di comunicazione e filmmaking sul territorio. "Si tratta di un percorso di 12 ore, suddivise in 4 incontri pomeridiani – spiegano da Afol Metropolitana – a cui possono partecipare ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Durante gli incontri giovani professionisti filmmaker insegneranno ai partecipanti a girare e post produrre filmati e audiovisivi per i social. Gli appuntamenti a Pieve Emanuele si terranno alla biblioteca comunale “Iqbal Masih” in via Viquarterio 1. Si parte martedì 11 aprile, per poi proseguire lunedì 17 aprile, mercoledì 3 maggio e martedì 9 maggio, sempre in orario pomeridiano, dalle 15 alle 18. Per partecipare ai laboratori e scoprire le iniziative di Pec sul territorio è possibile visitare il sito afolmet.it oppure scrivere a [email protected]

Massimiliano Saggese