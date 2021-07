Milano si rifà il look in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il progetto si chiama “Fili”, e il suo scopo è quello di rendere il capoluogo lombardo sempre più verde e sostenibile.

Il piano, promosso da Fnm, Ferrovienord, Trenord affiancate da Regione Lombardia, prevede un pesante intervento di rigenerazione urbana ed extraurbana attraverso la creazione di una “super ciclabile” da 72,7 km che parte dalla stazione di Cadorna e arriva fino all’aeroporto di Malpensa, una foresta sintetica pensile di dimensioni pari a sei volte il Duomo e la piantumazione di 800mila alberi su una superficie uguale all’estensione del Comune di Monza. L’investimento da circa un miliardo di euro ne fa uno dei più ambiziosi in tutta Europa.

Presentato in mattinata presso Palazzo Lombardia, Fili non coinvolgerà solo la stazione di Cadorna, ne beneficeranno anche Bovisa, Saronno, Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti con un intervento di oltre 188mila metri quadrati, che arriverà a interessare un totale di 2 milioni di metri quadrati in Lombardia.

“Fili- spiega il presidente della regione Attilio Fontana- è un progetto nel quale Regione Lombardia ha investito in modo importante, con un totale di risorse assegnate, attraverso vari strumenti, pari a oltre 210 milioni di euro. Al di là delle risorse però, da Presidente della regione, rivendico soprattutto il grande lavoro compiuto per costruire le condizioni abilitanti per creare gli spazi e arare il terreno su cui questo progetto, e altri spero di pari visione, possano svilupparsi sul nostro territorio. A noi non interessano interventi di greenwashing, vogliamo fare da apripista sulla strada di un grande cambiamaneto culturale. Lo sviluppo sostenibile è il nuovo “mainstream” della Regione.”

Alla presentazione del progetto è intervenuto anche Andrea Gibelli, presidente di Fnm: “Fili, propone un nuovo concetto di antropizzazione per la realizzazione di una Megacity lombarda, all’insegna dei valori dell’inclusività urbana e della sostenibilità ambientale, in linea con gli obbiettivi dell’agenda 2030 Onu. Il progetto che presentiamo oggi prevede di qualificare e rinnovare completamente in chiave sostenibile e con soluzioni architettonicamente all’avanguardia i principali centri di connessione sull’asse Milano-Malpensa, corridoio che si rivelerà fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obbiettivo è creare nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità in un ideale e inedito viaggio nell’evoluzione tecnologica e biotecnologica delle stazioni coinvolte e delle aree adiacenti a questi snodi”