Milano - Per il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita a Milano, il lavoro svolto in Lombardia nell'ambito della campagna vaccinale è "eccellente". Il commissario all'emergenza sanitaria ha fatto un punto nel corso del tour lombardi: prima nella sede di Areu (dove si trova l'unità di crisi) e poi visita all'hub del Palazzo della Scintille a Milano, al Paolo Pini dove c'è il centro del Niguarda e infine al Centro ex Philips di Monza. "L'Italia ha fatto e sta facendo squadra, per la Lombardia parlano i dati. Il tempo è galantuomo e confido che questa copertura sarà incrementata. La Lombardia, in particolare, con l'87% della copertura vaccinale ha raggiunto un risultato eccellente, l'Italia è all'83 e, dunque, ci avviamo su percentuali notevoli", ha aggiunto Figliuolo, che nella sua visita era accompagnato da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, dalla vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, dall'assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni, e dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso.

Il commento di Letizia Moratti e Attilio Fontana

In merito al funzionamento del Palazzo delle Scintille, "un grande centro che illustra la grande organizzazione e l'efficienza del sistema degli hub vaccinali" della Regione Lombardia: così lo definisce sui social la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Come Regione siamo orgogliosi delle parole del generale Figliuolo - ha detto Fontana - e penso lo saranno anche tutti i medici, i sanitari, i volontari e coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato. La realtà prima o poi viene a galla e questa è sicuramente la miglior risposta che potessimo dare. Ringrazio anche Guido Bertolaso che continua a supervisionare la campagna vaccinale".

"La Lombardia - ha concluso Letizia Moratti - è al terzo posto in Europa per dosi somministrate ogni 100 abitanti, ed è seconda solo a Portogallo e Danimarca. Voglio lodare il grandissimo senso civico dei cittadini e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo: il personale sanitario, gli infermieri, l'esercito, la protezione civile e tutti coloro che hanno contribuito a fugare i dubbi. Stiamo sfiorando il 90% delle adesioni quindi una campagna che sta proseguendo in maniera estremamente positiva".