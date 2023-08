Figlio arrestato a Milano: Botte al papà di 65 anni

Massacrato di botte dal figlio, è riuscito ad allontanarsi da casa sfuggendo alle sue grinfie e a rifugiarsi nel commissariato di Lambrate chiedendo aiuto. Vittima è un uomo di 65 anni di origini cingalesi, che aveva escoriazioni su tutto il corpo martedì alle 23, quando ha implorato l’aiuto dei poliziotti che hanno chiamato i soccorsi e hanno fatto luce sulla vicenda dopo averlo ascoltato. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato preso a calci e pugni dal figlio ventinovenne nel loro appartamento in via Tolmezzo, una traversa di via Palmanova, non lontano dal commissariato. E, dopo gli accertamenti, il figlio, che ha precedenti per spaccio, è stato arrestato per lesioni.

Il padre è stato invece soccorso in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli dove i medici gli hanno riscontrato diverse fratture e lesioni guaribili in 30 giorni. In particolare aveva fratture alle costole e al naso; un trauma cranico e policontusioni. Individuate anche fratture precedenti. Ancora da capire per quale motivo il figlio, che formalmente risulta disoccupato (l’ultima attività lavorativa risale al 2021) si accanisse con tanta ferocia su suo padre e se alla base ci siano pretese di denaro o altro. Il sessantacinquenne ha trovato la forza di scappare, approfittando di una pausa

del figlio durante il pestaggio in casa, martedì sera. Non era la prima volta, come è emerso poi in ospedale. E il suo punto d’approdo è stato proprio il commissariato vicino casa.

M.V.