Mirco e i due figli con il compagno: “Ecco come subiamo da anni l’omofobia di Stato”

Milano – Mirco ha 47 anni e da oltre vent'anni convive con il suo compagno, «io lo chiamo mio marito - dice - anche se siamo dovuti andare in Usa per sposarci». E da otto anni e mezzo a coronare la loro unione sono arrivati anche Matteo ed Emanuele, due gemelli che sono nati negli Stati Uniti in seguito a gestazione per altri, maternità surrogata che in Italia è considerata reato. E il loro atto di nascita non è stato trascritto in Italia perché «a Roma non lo fanno».

Oggi Mirco è arrivato a Milano, dalla capitale dove vive con la sua famiglia, per partecipare al corteo del Pride come esponente delle Famiglie arcobaleno per portare avanti la sua battaglia per il riconoscimento dei suoi figli, anche dopo la sentenza di ieri del Tribunale di Milano che ha annullato l'iscrizione del figlio di due papà. «Questo governo sta facendo transitare con violenza la sua campagna ideologica sul tema della gestazione per altri - spiega - perché è la cosa più distante dalla nostra cultura ed è un tema più complesso, quindi ci attacca per questo. Ma noi siamo andati in Usa e non abbiamo commesso alcun reato in Italia». Mirco si sente «arrabbiato ma determinato a combattere».

La sentenza del Tribunale di Milano per lui e per la sua famiglia non cambia nulla: «non mi strappo le vesti dopo ieri perché noi con le nostre famiglie siamo senza diritti da sempre. È chiaro che siamo in guerra e continuiamo ad esserlo». Quello che Mirco chiede, come tanti altri padri e madri, è il riconoscimento dei loro figli e il loro come genitori. «Noi come famiglie siamo oggetto di una violenza, di una omofobia di Stato. I miei figli Matteo ed Emanuele sono bambini come gli altri, la società civile è molto più avanti per fortuna della politica. In Italia la società è pronta ad accogliere queste famiglie».

A Roma «la città in cui viviamo, siamo integrati e non abbiamo problemi di nessun tipo, non siamo vittime di omofobia e non siamo emarginati, ora - conclude - vogliamo i nostri diritti».