Figli di due mamme La Procura contraria ricorre in appello contro le trascrizioni

Procura contro Tribunale sul riconoscimento dei figli con due mamme. Il procuratore capo Marcello Viola e la pm Rossana Guarischi hanno depositato ieri i reclami alla Corte d’appello contro i tre decreti del Tribunale civile che una settimana fa hanno dichiarato "inammissibile" la richiesta dei pm di annullamento delle trascrizioni dei riconoscimenti dei bimbi di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita avvenuta all’estero. Con un quarto decreto lo stesso Tribunale (presidente Giovanni Battista Rollero) aveva invece accolto la richiesta del magistrato di annullare la trascrizione per un bambino con due papà.

Nella sentenza numero 237 del 2019, la Corte costituzionale "ha riaffermato il principio secondo cui “allo stato“ nel nostro ordinamento è “escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso“" Lo scrivono i pm nei reclami alla Corte d’appello. Nell’atto la Procura cita "i principi univoci dettati, a partire dal 2019 dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità", ossia dalla Cassazione.

Una settimana fa il Tribunale, invece, aveva fatto una valutazione non tanto di merito quanto di metodo. "Il Collegio, fatta una puntuale disamina della natura dell’atto di riconoscimento e dei suoi effetti - si leggeva nella nota emessa dai giudici - ha ritenuto che l’annullamento della trascrizione del riconoscimento non possa essere realizzato attraverso il procedimento di rettificazione". In pratica, venivano indicate altre strade per raggiungere lo scopo. È "necessaria l’instaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio".

L’ufficiale dello Stato Civile "può, infatti, rifiutare di accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma una volta che la dichiarazione sia stata accettata, anche se per compiacenza, per errore o in violazione di legge, e sia stata annotata in calce all’atto di nascita del minore, il riconoscimento effettuato non potrà essere contestato e quindi rimosso attraverso una rettificazione, ma sarà necessario ricorrere al modello di tutela che il nostro ordinamento prevede per rimozione dello status di figlio (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato)".

In pratica, osservava il Tribunale, non basta un tratto di penna per cancellare lo status di figlio. Serve qualcosa di più. Ovvero "un procedimento svolto secondo le forme e con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell’ambito della procedura".

Hanno "pianto di felicità", sono "molto contente per quello che hanno deciso i giudici", sono "una famiglia come tutte le altre" aveva appena avuto il tempo di raccontare l’avvocato di una delle coppie di mamme. Felicità sospesa, ora la palla passa ai giudici della Corte d’appello.

Mario Consani