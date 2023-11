Fiera di Santa Caterina. Festa tra bancarelle e folla

Fiera di Santa Caterina edizione 239, ieri la grande apertura, oggi la giornata clou: sole, vento, colore e allegria nelle vie del centro, sin da ieri mattina l’atteso bagno di folla. Tanti protagonisti, il gusto e la gastronomia, la cultura e le mostre, le associazioni e lo spettacolo, i prodotti della tradizione. Tradizione lombarda, con un tocco francese e uno tedesco. Sono tornati a Gorgonzola infatti, dopo anni d’assenza causa Covid, i "gemelli" dei comuni francese di Ambert e tedesco di Annweiler: per gli amici d’Oltralpe incontri istituzionali, un tour in fiera con la collega Ilaria Scaccabarozzi, una cena in allegria per rinnovare l’impegno a tanti progetti futuri, anche, e non solo, nel nome della comune tradizione casearia. In fiera stand e banchi con i prodotti delle città "gemelle": dalla "Forma d’Ambert" ai prelibati patè delle campagne francesi ai wurstel e ai formaggi freschi della Renania Palatinato. Il programma della Fiera di Santa Caterina, dedicata alla patrona Caterina d’Alessandria, promette anche per oggi tante iniziative e "risuona" dai microfoni della postazione di Gorgoradio, la radio della sagra, davanti al Comune. La giornata di festa si aprirà ufficialmente con un concerto della banda Giacomo Puccini.

Dal primo mattino apertura per tutti gli stand espositivi, sistemati, con una sorta di ritorno al passato, lungo il rettilineo di via Milano e via Italia. Apertura anche per tutte le mostre ed esposizioni che, a scaglioni, erano state inaugurate la scorsa settimana: da segnalare fra le altre la mostra "La leggenda di Carosello" a Palazzo Pirola, l’esposizione "C’era una volta Gorgonzola" in via della Filanda, a cura della Pro loco, la mostra dei presepi e quella delle macchine agricole, la tradizionale mostra filatelica con annullo speciale Santa Caterina al centro intergenerazionale di via Oberdan e ancora mostre di pittura, fotografia, bigiotteria e ceramica. Ma fiera, a Gorgonzola, uguale anche cibo: l’appuntamento per i buongustai è all’osteria Renzo e Lucia della Pro loco di fianco al Comune, mentre sono i giovani cuochi dell’Accademia Formativa Martesana a servire prelibatezze al grande stand ristorante di piazza Della Repubblica. Numerosi, lungo il percorso, i punti degustazione di prodotti tipici regionali e le postazioni street food. Per i più piccini, dal mattino, battesimo della sella alla corte del Pino, i giochi di una volta in piazza De Gasperi, laboratori, fattoria sociale e dimostrazioni di tiro con l’arco.