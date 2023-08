Fienile in fiamme nella notte Il fumo raggiunge l’abitato Ore d’ansia per gli assaghesi

di Massimiliano Saggese

Un violento incendio (nella foto) è divampato ieri notte alla cascina sulla Bazzana Inferiore: distrutto un fienile e devastato un secondo edificio. L’allarme è stato lanciato poco prima dell’una della notte fra martedì e ieri da alcuni cittadini assaghesi che hanno notato dalla loro case le fiamme alzarsi. Sul luogo sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco delle caserme di Pieve Emanuele e Milano con diverse autobotti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare completamente le fiamme. Nel rogo per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il fumo provocato dal rogo ha raggiunto il centro abitato di Assago e la zona della Bazzana Inferiore. In molti sono stati svegliati dall’odore acre che entrava nelle loro case e costretti a chiudere le finestre. E sono numerosi i cittadini che, spaventati per quanto stava accadendo, sono usciti dalle loro case per rendersi conto di persona di cosa stesse accadendo. Il rogo comunque ha provocato solo danni ingenti alle strutture e distrutto centinaia di balle di fieno. Fortunatamente nel cascinale non erano presenti animali.

La sindaca Lara Carano e l’assessore alla sicurezza Marco La Rosa hanno ringraziato pubblicamente per il rapido intervento i carabinieri di Assago e le squadre dei vigili del fuoco di Pieve Emanuele e di Milano che hanno circoscritto l’incendio. Ancora non sono chiare le cause che hanno dato il via al rogo. Un incendio anomalo, scoppiato in piena notte. Non viene esclusa per ora alcuna ipotesi, da quella accidentale, al mozzicone di sigaretta gettato incautamente a quella di origine dolosa.

Incendi di fienili e sterpaglie in questa estate davvero rovente si sono susseguiti un po’ ovunque, nelle campagne di Vernate solo una quindicina di giorni fra erano andate a fuoco decine di balle di fieno in un cascinale. Anche in quel caso non era stato possibile risalire all’origine dell’incendio.