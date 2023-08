Fiamme in una casa Stabile evacuato

Paura martedì sera in via Sandro Pertini per un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre autopompe e un’autoscala. Assente il proprietario di casa, in vacanza. Stabile evacuato e una persona portata in ospedale perché aveva respirato troppo fumo.Mas.Sag.