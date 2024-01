Fiamme alle Torri bianche di via Saponaro. Il quartiere resta senza medico di base

L’incendio scoppiato mercoledì alle Torri bianche di via Saponaro, quartiere Gratosoglio, "è un disastro annunciato, visto che è quasi un anno che il cantiere è stato abbandonato, senza nessuna sorveglianza". A denuncarlo è la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, che ieri ha fatto un sopralluogo. "L’incendio – attacca Rozza – è frutto dell’incuria in cui versano le Torri bianche, abbandonate da anni da Aler e Regione. Le fiamme hanno raggiunto l’ambulatorio del medico di base, unico presidio sanitario in zona: migliaia di cittadini rimarranno senza assistenza". "Già nei mesi scorsi – conclude Rozza – abbiamo presentato un’interpellanza, ancora senza risposta, in cui denunciavamo lo stallo in cui versa il cantiere e la mancanza di sicurezza dell’area, non sorvegliata, in cui da mesi si verificano furti, più volte segnalati ad Aler e alla Prefettura dal Comitato inquilini. Fin dal luglio scorso i cittadini si sono rivolti alla Prefettura. Ci risulta sia stato imposto ad Aler di smantellare il cantiere per mancanza di sicurezza ma l’azienda non l’ha fatto". Duro anche Nicola Di Marco, capogruppo lombardo del Movimento 5 Stelle: "L’incendio è il risultato dell’inerzia della Regione che ricade sempre sui cittadini. Da anni denuncio senza sosta le condizioni disastrose di quel complesso Aler, ho depositato una mozione che chiede alla Regione di intervenire su questi cantieri abbandonati ma alla fine quello che si temeva è accaduto. A farne le spese sono i lombardi, che hanno vissuto momenti di spavento e sono arrabbiati per le condizioni in cui vivono". Gi.An.