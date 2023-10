Fiaccolata di protesta: "Ora ridateci il bus 73"

"Ridateci il bus 73", cittadini e comitati in corteo per chiedere il ripristino del servizio. L’appello è stato rilanciato l’altra sera a Milano con una fiaccolata che è partita da piazza Grandi e si è conclusa davanti al palazzo di Giustizia. Alla manifestazione organizzata dai residenti della zona 22 Marzo-Corsica-Forlanini si sono unite alcune rappresentanze dei quartieri segratesi di Novegro e San Felice, oltre che della frazione di San Bovio a Peschiera Borromeo. La richiesta riguarda il ripristino della linea 73 di Atm, soppressa quando è entrata in funzione la M4 nella tratta Linate-San Babila. L’autobus che, nel quadrante Est allacciava Milano ai Comuni dell’hinterland era molto utilizzato, a detta dei cittadini. La sua riattivazione è considerata indispensabile per anziani, disabili e per chi non trova agevole usare il metrò. A Novegro la mancanza della 73 va a sommarsi a quella di un’altra linea di Atm, la 38, il cui percorso è stato rimodulato escludendo la frazione segratese. Da qui la scelta di aderire alla fiaccolata. All’iniziativa dell’altra sera farà seguito un presidio, a novembre, davanti a Palazzo Marino. A Segrate inoltre una rappresentanza di novegrini sarà presente in consiglio quando verrà discussa un’interrogazione di Marco Carandina sulla soppressione dei bus 73 e 38.A.Z.