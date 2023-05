Festival dell’educazione Da Finardi a Galimberti si parla di infanzia

MILANO

Umberto Galimberti, Arianna Porcell Safonov, Eugenio Finardi, Susanna Mantovani, Maura Gancitano, Jack Nobile, Erica Francesca Poli, Gad Lerner e Roberto Mancini gli esperti che dialogheranno con genitori e professonisti oggi e domani al Festival dell’educazione, in via Trotter. Al centro degli 11 eventi, degli spettacoli, dei laboratori per ragazzi (oltre 50) e dei sei workshop per i professionisti c’è il tema dell’infanzia. L’iniziativa è gratuita e il focus è sul rapporto tra bambini e tecnologia, sui confini che definiscono le relazioni tra pari e con gli adulti, sui metodi per educare i più piccoli. Il progetto è organizzato dal Consorzio Stabile KCS nell’ambito di un progetto per il contrasto alla povertà educativa minorile ed è parte del programma del “Festival delle bambine e dei bambini”. Alessia Sironi