Festival della Biodiversità, 130 appuntamenti a Sesto San Giovanni

Dieci giorni, 12 luoghi all’interno e attorno al parco, oltre 130 appuntamenti, dall’arte alla divulgazione scientifica, dai concerti alle esperienze sensoriali, fino al cinema. Si apre oggi il Festival della Biodiversità, quest’anno dedicato al dialogo con la natura, alle radici, al suolo come bene primario. "Quando abbiamo iniziato 17 anni fa non era così di moda parlare di biodiversità - ricorda il direttore di Parco Nord Milano Riccardo Gini -. Anno dopo anno questo festival è cresciuto, come continua a crescere il parco, che di recente ha acquistato 16 nuovi ettari alla Balossa". Il Festival aderisce all’anno internazionale promosso dalle Nazioni Unite "Il dialogo come garanzia di pace". "Un tema quanto mai attuale quello del superamento dei conflitti: la mente va alla guerra in Ucraina, ma anche al conflitto tra uomo e natura e alla necessaria tutela del suolo per evitare tragedie come in Emilia Romagna". Due gli eventi inaugurali: alle 10 ci sarà la presentazione insieme all’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi, a cura di Fondazione Lombardia per l’Ambiente che proporrà un incontro alla scoperta dell’Osservatorio regionale per la biodiversità. Dalle 18 si terrà la festa di apertura nella suggestiva cornice del Teatrino Breda con letture recitate del racconto di Jean Giono "L’Uomo che piantava gli alberi", le proposte musicali di Mokolab con dj set e cocktail di benvenuto. Domani si continua con una camminata nel parco alle 18 e alle 21 alla cascina di via Clerici uno spettacolo del Duo Monarimari. Tanti gli ospiti al Festival: l’urbanista Paolo Pileri (21 giugno), l’architetto Stefano Boeri e lo scienziato forestale Giorgio Vacchiano ( entrambi 23 giugno). Un programma ricco con i percorsi di degustazione con la chef Marzia Riva e la retrospettiva su Francesco Rosi con la Cineteca Milano Mic. La.La.