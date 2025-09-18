“Festival del Paesaggio“ dibattiti e visite per (ri)scoprire l’Adda

Il paesaggio e le sue trasformazioni, il connubio complesso fra natura e attività antropiche, gli itinerari di pregio fra i paesaggi sull’Adda, i cambiamenti nei secoli, le prospettive future: dal 10 al 13 ottobre prossimi il primo "Festival del Paesaggio" del Parco Adda Nord. Il programma è stato definitivamente approvato nei giorni scorsi, e a Villa Gina sono pronti ad approdare, per una serie di incontri a tema e di momenti di dibattito, docenti universitari, politici e studiosi, storici, esperti e naturalisti. Fra un convegno e l’altro, visite guidate nei luoghi perla del bacino, letture e mostre. L’ipotesi quello di un percorso che duri almeno tre anni. E che includa un percorso partecipativo di popolazione e attori territoriali, "che aiutino a ricostruire le trasformazioni del paesaggio abduano nei secoli". Un progetto, quello del Festival del Paesaggio, che sta molto a cuore al consigliere delegato alla cultura del Parco, Ignazio Ravasi.

"L’esigenza di un approfondimento sul tema del paesaggio - spiega - era già emerso negli anni scorsi, durante il cammino degli Stati Generali della cultura sull’Adda. La Costituzione tutela il paesaggio quale bene della nazione. E in quest’area il Parco Adda Nord è, sin dalla nascita, nume tutelare di questo bene, così complesso da definire. Il nostro territorio si estende da Lecco e Truccazzano: un filo blu che collega paesaggi morfologicamente, naturalisticamente e culturalmente molto diversi tra loro. E che vantano la presenza di quattro siti di importanza europea, nonché un’area leonardesca". Il festival prende il via il giorno 10, con una tavola rotonda sul tema "Le sfide della conservazione e innovazione del paesaggio nei contesti metropolitani". Fra i relatori dei convegni i docenti universitari Riccardo Rao e Angioletta Voghera, Margherita Cisani e Sara Belotti, esponenti di numerosi Parchi Lombardi, esponenti di Federparchi e, a chiusura, l’assessore regionale ai Parchi Gianluca Comazzi. Monica Autunno