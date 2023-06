Festival dei corti Enrico Falck In gara i film dei giovani talenti

di Laura Lana

Hanno approfondito e ricoperto i ruoli fondamentali per la realizzazione di un festival del cinema: dalla direzione artistica alla progettazione grafica, dalla strategia di marketing a quella di comunicazione, digital e tradizionale. Alla fine hanno creato una vera e propria rassegna, che sarà ospitata al cinema Rondinella da domani a venerdì. Gli studenti dell’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo dell’istituto professionale Falck presentano al pubblico la prima edizione del Festival dei corti Enrico Falck. Ad affiancarli in questo percorso, oltre ai docenti, c’è stata Alfiere Productions, associazione culturale che opera nel mondo del cinema, dell’organizzazione di eventi e della produzione audiovisiva.

"Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per i nostri studenti di mettere in pratica le competenze acquisite nel campo dei servizi culturali e dello spettacolo, oltre che per esplorare il mondo dell’audiovisivo – spiega il dirigente scolastico Daniele Laurente Di Biasio –. Siamo certi che questa esperienza formativa, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’associazione Alfiere Productions, contribuirà al loro sviluppo personale e professionale. Siamo entusiasti ed estremamente orgogliosi di vedere le opere dei nostri studenti e degli altri registi proiettate sul grande schermo".

Il progetto, che si inserisce nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ha stimolato la creatività degli alunni della classe 4ªS dell’istituto professionale, ma altri 100 studenti saranno coinvolti attivamente nella giuria per giudicare le 10 opere in concorso, girate da registi e selezionate in classe, e assegnare i tre premi (Miglior corto, Miglior interpretazione e Miglior tematica sociale).

"La mission di questo progetto è quella di offrire la possibilità agli studenti di cimentarsi in maniera attiva e concreta nell’organizzazione e realizzazione di un festival cinematografico, settore in cui la nostra associazione opera da anni – sottolinea il responsabile dell’iniziativa Daniele Urciuolo, produttore e direttore artistico di Alfiere Productions –. Gli studenti, supportati dai professori, hanno inoltre utilizzato per il progetto grafico un programma di intelligenza artificiale, sperimentando così anche le tecnologie moderne". Durante l’ultima giornata del festival saranno proiettati i lavori realizzati dagli studenti del Falck: oltre a cimentarsi nella produzione delle opere, i ragazzi hanno anche messo in gioco le loro abilità davanti e dietro la macchina da presa, dimostrando il loro impegno e talento.