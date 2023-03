Festa della donna, attacco degli hacker “maschilisti”: sospesa l’assemblea online

Attacco hacker all'assemblea online

Milano, 8 marzo 2023 – Video di uomini muscolosi in pose provocanti, audio con "voci cavernose", sigle e frasi con connotazioni machiste pubblicate a raffica durante l'incontro trasmesso in streaming su YouTube. L’obiettivo? Impedire alle donne di prendere la parola.

L'intrusione si è verificata poco dopo l'una durante l'assemblea online "Donne e conoscenza", convocata in occasione della Giornata internazionale della donna dal sindacato Flc-Cgil di Milano e rivolta al mondo della scuola, dell'università e della ricerca. "C'erano circa duecento partecipanti - racconta Jessica Merli, segretaria generale della Flc-Cgil di Milano - e non appena ho preso la parola i disturbatori hanno iniziato a pubblicare i video e gli audio”.

“E' la prima volta che si verificano episodi del genere: un attacco alle donne e anche al sindacato che denunceremo alla Polizia postale, visto che i disturbatori sono entrati con nome e cognome e abbiamo conservato la registrazione. Non sappiamo chi sono, anche perché l'assemblea era aperta e il link per partecipare può essere stato diffuso a chiunque. Non si tratta a mio avviso di un gesto goliardico ma di un'azione ben pianificata - prosegue Merli - ma noi non ci facciamo intimidire"

. L'attacco è durato circa dieci minuti. Poi i disturbatori, una ventina, sono stati espulsi dall'incontro uno dopo l'altro grazie all'intervento degli amministratori, e l'assemblea è proseguita dopo aver letto un messaggio di solidarietà inviato dal segretario generale della Flc-Cgil Lombardia Massimiliano De Conca. In seguito si sono verificati altri attacchi, che hanno costretto gli amministratori a sospendere la diretta e a bannare nuovamente gli autori.