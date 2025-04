Festa di San Giorgio: sfilata delle contrade e street art

Piazza don Milani si trasforma in un villaggio del gusto e il sottopasso per Seggiano in un atelier artistico a cielo aperto. Tutto esaurito per la festa di San Giorgio a Limito, pubblico in arrivo da tutto il circondario nella frazione di Pioltello nel fine settimana. Programma ridotto come imposto dal lutto nazionale per la scomparsa di papa Francesco, ma il pubblico non rinuncia alle iniziative. Fra le novità dell’edizione 2025, la sfilata delle contrade, e i venti giovani street artist al lavoro nel passaggio ciclo-pedonale fra i dei borghi per realizzare un murale dedicato ai valori della carta olimpica. Ad accompagnare la performance creativa, musica dal vivo con band giovanili. Intrattenimento e animazione per tutti fino a stasera fra bancarelle, giostre e gonfiabili, il programma allunga al lunedì.

Spazio anche allo sport con la quarta edizione della "Stralimito", ieri la corsa per le vie del quartiere aperta a tutti, che ogni anno richiama nuovi partecipanti e che sta diventano un appuntamento fisso, molto atteso. La musica è stata protagonista indiscussa di tutte le giornate: dal liscio, al Pop anni ‘70,’80,’90, alla "silent disco" per i più giovani, al concerto dei "Funky Machine" che come sempre hanno scatenato la folla di ballerini in piazza. E stasera alle 21 concluderà la kermesse. Alle 17, invece, ci sarà il mercatino dei bambini.

Bar.Cal.