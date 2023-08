Festa del Ringraziamento a Pessano con Bornago: i centri estivi chiudono

Una grande festa del Ringraziamento ha chiuso i centri estivi a Pessano. È stato il sindaco Alberto Villa a elencare "tutte le persone e le realtà che hanno reso possibile dare una mano alle famiglie in questo periodo". In cima alla lista, "don Antonio, don Gaudenzio, animatori e volontari degli oratori che non si sono risparmiati". E poi gli educatori del Cag-Lime, il centro di aggregazione giovanile che "si sono prestati gratuitamente per due settimane intrattenendo con attività che hanno lasciato il segno". E ancora "Stefania Frigerio per aver coordinato il servizio all’asilo Modini dedicato ai più piccoli. E a Lili Forte, del Gis, il gestore della piscina, che ha voluto il campus a tutti i costi. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile". Ad ascoltarlo, under 14 radunati in cerchio per i saluti finali.

Bar.Cal.