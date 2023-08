Festa del Miracolo Folla di fedeli

Tutto esaurito per san Dionigi e la “Festa del Miracolo”, a Cassano. Da più di quattro secoli la città ricorda la guarigione di un quindicenne bresciano, Francesco Campi, colpito da una paralisi dopo aver ritrovato un corpo decapitato sulla strada del mercato per Gardone. Inutili i tentativi dei genitori di guarirlo, al punto che si misero in cammino con lui diretti al sepolcro di san Carlo per ricevere la grazia. Che arrivò invece dopo una visita lungo il tragitto alla cappella di san Dionigi, dalla quale il giovane paralitico uscì camminando. Un momento ricordato come ogni anno da allora che testimoniano ancora la devozione popolare per il santo. Bar.Cal.