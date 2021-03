Cologno Monzese (Milano), 28 marzo 2021 – Galeotto è stato il compleanno un compleanno che ha riunito in casa diversi amici per un “party” abusivo a base di carne alla griglia. Proprio il fumo e il profumo del barbecue, unito alle urla e alle risate degli invitati, ha scatenato la reazione di alcuni vicini di casa che sabato sera hanno fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri in uno stabile di viale Lombardia, in centro a Cologno Monzese.

I militari della Tenenza di Cologno hanno bussato alla porta interrompendo una cena tra amici con sei persone presenti. Tra loro, tre erano di origini italiane, due peruviane e un rumeno, intenti a festeggiare il compleanno della moglie del proprietario. Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti Covid-19.

I controlli sono proseguiti in tutto il Nord Milano. A Sesto San Giovanni gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato hanno condotto verifiche e posti di blocco in corrispondenza delle principali piazze per limitare l'assembramento di capannelli di cittadini. Le pattuglie hanno sostato lungamente in piazza Oldrini, dove nelle belle giornate si riuniscono centinaia di persone, e in piazza Petazzi. Sono state 46 le persone identificate, ma nessuno è stato sanzionato.

