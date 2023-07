Festa al Parco Brasca, Novate si prepara alla Notte d'Estate

Notte d’estate, festa al parco Brasca sabato 8 luglio. L’Amministrazione presenta la serata come una grande festa all’aperto quella che attende i novatesi sabato sera. A partire dalle 19 fino a mezzanotte il parco Brasca, dietro il municipio, sarà animato con stand gastronomici, dj set, attrazioni per bambini e un mercatino con dimostrazioni. "Quella in programma per sabato sera sarà una festa in grado di soddisfare il bisogno di divertimento estivo di tutta la città, voluta in un momento dell’anno che solitamente era contraddistinto dai giovedì sera di festa nelle vie centrali della nostra città. Un appuntamento che quest’anno è stato impossibile organizzare a causa dell’imminente avvio dei cantieri che porteranno alla riqualificazione proprio di quelle vie che facevano da scenario a eventi che costituivano ormai un classico del calendario estivo", spiega l’assessore al Commercio Emanuela Galtieri. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Dissensi da parte di diversi negozianti che non hanno potuto organizzare eventi a fronte di lavori che, diversamente da quanto annunciato, non sono iniziati.

D.F.