Taglio degli alberi lungo la ferrovia. "Quindici abeti ci sembrano troppi. Potevano essere semplicemente potati", è la risposta di Legambiente e dell’associazione “All’ombra dell’albero“.

Lunedì sono iniziati i lavori in via Vittorio Veneto. L’intervento è necessario perché gli alberi non rispettano le distanze di sicurezza, costituendo un pericolo alla circolazione e alle strutture ferroviarie, ai convogli e al personale, soprattutto con eventi atmosferici intensi. Ferrovie Nord richiede un tempestivo intervento, ritenendo il Comune civilmente e penalmente responsabile. Al posto degli alberi saranno messi a dimora cespugli ornamentali da giardino e verranno piantati altrove 15 piccoli alberi che diventeranno grandi tra qualche decennio: frassino maggiore, acero platanoide, bagolaro. "Certi alberi potevano semplicemente subire una potatura", insistono i referenti di Legambiente Amborgio Boniardi e Pierluigi Sostaro di “All’ombra dell’albero“. Le due realtà novatesi fanno anche presente di avere inviato il 10 marzo un’ulteriore proposta ,quella di realizzare il completamento della cortina di arbusti o piccoli alberi, là dove sono assenti i tassi, facendo riferimento all’elenco degli arbusti autoctoni redatto a livello regionale.

Davide Falco