"Ferraro s’è dimesso tardi" Giallo in Lombardia Ideale

In attesa della valutazione e del pronunciamento della Giunta per le elezioni, alla quale spetta l’ultima parola, è stato Luca Marrelli a volerci vedere chiaro. Per chi non lo sapesse, Marrelli si è candidato alle elezioni Regionali nelle fila di Lombardia Ideale, la lista civica di Attilio Fontana, risultando il primo dei non eletti a Milano. Davanti a lui si è piazzato Carmelo Ferraro, lo stesso Ferraro del quale si è già scritto su queste pagine e proprio per la stessa ragione per la quale Marrelli si è poi attivato: in quanto componente del Consiglio d’amministrazione della “Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico“, un Consiglio di nomina regionale, Ferraro avrebbe potuto candidarsi alle Regionali solo se si fosse dimesso dal board entro il 12 gennaio, vale a dire contestualmente al deposito delle liste. Il diretto interessato, quando è stato contattato da Il Giorno, ha sostenuto di avere agito nel pieno rispetto della legge. E ha sottolineato come nel mese di gennaio non ci siano state convocazioni del board.

A far sorgere qualche dubbio sull’effettiva sussistenza delle condizioni per l’eleggibilità di Ferraro è un semplice fatto: il Consiglio d’amministrazione della Fondazione ha formalmente recepito le sue dimissioni nella seduta del 9 febbraio, quindi solo tre giorni prima che si aprissero le urne. Questa, infatti, è la data riportata sulla delibera con la quale il board prende atto e formalizza la volontà del suo consigliere, una delibera consultabile sull’albo pretorio della Fondazione. Dall’accesso agli atti chiesto e ottenuto da Marrelli sono emersi altri particolari sui quali, meglio ripeterlo, sarà la Giunta per le elezioni ad esprimersi.

Stando alle carte trasmesse a Marrelli dalla Fondazione, Ferraro alla data del 2 febbraio risultava ancora membro del Consiglio di amministrazione dell’Irccs perché proprio in quella data la segreteria del board gli ha inviato via mail la convocazione alla seduta del Cda prevista per il 9 febbraio, quindi da lì ad una settimana. In nessuno dei 7 punti dell’ordine del giorno della seduta – trasmesso ai consiglieri sempre via mail – si accenna alle dimissioni di Ferraro. Ma è vero che c’è un ottavo ed ultimo punto: quello riservato alle "varie ed evantuali". In ogni caso Ferraro, il giorno successivo, quindi il 3 febbraio, ritiene necessario inviare una mail di risposta che ha come oggetto: “Conferma cessazione delle funzioni e dimissioni da Consigliere“. E vi allega una lettera datata 9 gennaio 2023 e inviata al presidente del board della Fondazione, Marco Giachetti, nella quale informa che non intende "più svolgere, dal 9 gennaio 2023, la carica e le funzioni di componente del Consiglio d’amministrazione". A completare il quadro va detto che ancora alla data del 16 gennaio, Ferraro pubblicava sulla sua pagina Facebook un santino elettorale nel quale si definiva "anche componente" del già menzionato board. Alla Giunta per le elezioni decidere se le sue dimissioni possano o no considerarsi effettive già dal 9 gennaio. Marrelli, da parte sua, ha pochi dubbi: "Da questi atti sembra si possa evincere chiaramente che Ferraro si è dimesso in palese ritardo, in violazione del Testo Unico degli Enti Locali e della legge 31 del 2 dicembre 2016 della Regione".Gi.An.