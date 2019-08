Milano, 16 agosto 2019 - La sua idea era quella di festeggiare il Ferragosto. Ma per farlo si è messo a sparare alcuni colpi di pistola a salve in viale Monza, in zona Rovereto. In pieno giorno.È accaduto ieri e il responsabile del gesto è un pregiudicato di 35 anni. I vicini, allarmati dai rumori, hanno subito chiamato la polizia che al suo arrivo ha trovato l'uomo, sulla porta di casa, visibilmente ubriaco.

Nel suo appartamento, gli agenti hanno trovato un portatile, un iPad e una fotocamera, risultati rubati nei giorni scorsi. Per questo motivo il 35enne è stato denunciato per ricettazione.