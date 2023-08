Ferragosto a opera d’arte Visite record nei musei Solo a Milano 12mila "Scienza, meta preferita"

Ferragosto all’insegna della cultura e dell’arte. Sono stati 12 mila i visitatori che hanno approfittato delle promozioni estive, compreso l’ingresso gratuito a partire dalle 14 del pomeriggio, per conoscere più da vicino i musei civici di Milano e le mostre in programma a Palazzo Reale, rispondendo con entusiasmo all’invito del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. "È un’occasione straordinaria per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale nazionale anche nei luoghi di vacanza e nelle città d’arte" aveva sottolineato nei giorni scorsi. Gli appassionati si sono suddivisi tra il Castello Sforzesco (2.880), il Museo del Novecento (1.690) e le mostre in corso a Palazzo Reale dedicate a Mario Nigro, Mario Dondero, Fabrizio Plessi, Omar Galliani e Xhixha e a Leandro Erlich (5.823). Il trend positivo ha toccato anche il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia: da domenica 13 a martedì 15 agosto, oltre 4.000 visitatori, di cui il 75% residenti all’estero, hanno affollato gli spazi di via San Vittore al civico 21, e hanno partecipato alle attività proposte durante il ponte di Ferragosto. "I dati registrati negli ultimi tre giorni, così come quelli del trimestre estivo, confermano la fase di rinascita del turismo culturale e la città di Milano come meta tra le preferite del pubblico, in particolar modo quello straniero" ha commentato soddisfatto Fiorenzo Galli, direttore generale dell’istituto "In questo scenario, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, con le sue Gallerie intitolate a Leonardo da Vinci e con la sua ampia offerta, è sempre più luogo di incontro, condivisione e scambio". L’ente di diritto privato, collocato nell’antico monastero di San Vittore al Corpo, è stato tra i luoghi più visitati del capoluogo lombardo da inizio anno, merito delle 36 esposizioni permanenti tematiche, ai 14 laboratori e alle opere d’arte digitale interattiva e tutte le attività in programma per la giornata di Ferragosto. Oggi oltre alle visite guidate si esplora il confine tra mondo digitale e analogico con installazioni ad hoc come la Gabbia di auroraMeccanica, nata grazie alla partnership con IBSA Foundation per la ricerca scientifica, dove lo spettatore diventa co-protagonista dell’esperienza.

M. R.