I poliziotti della Stradale hanno arrestato un romeno di 26 anni ricercato per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trento per associazione a delinquere finalizzata ai furti. L’uomo è incappato nei controlli anti-Covid: era al volante di un’auto di grossa cilindrata quando è stato fermato alla barriera di Milano Sud. Dalla banca dati è risultato destinatario del provvedimento e arrestato. Il padre, in macchina con lui, è stato denunciato per aver violato la misura dell’affidamento in prova.

