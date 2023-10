Ferisce la sorella con 6 fendenti. Arrestato per tentato omicidio

È stata sfiorata la tragedia martedì sera in un condominio di via Marche, dove una donna di 68 anni è stata presa a coltellate. A scagliarsi contro l’anziana è stato il fratello, che è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della tenenza di Cologno Monzese e che ora si trova nel carcere di Monza con l’accusa di tentato omicidio.

A chiamare in caserma sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dall’appartamento in cui i due convivevano. Ancora da chiarire i motivi che hanno causato l’accesso di violenza dell’uomo, classe 1975, fino a fargli afferrare alcuni coltelli da cucina e a infliggere più colpi alla sorella. Almeno sei fendenti sarebbero stati inferti alla sessantottenne, una nubile incensurata, che divideva la casa con il parente in difficoltà. Secondo quanto hanno raccontato i vicini, infatti, il settantenne soffriva forse di qualche disturbo mentale, anche se dai controlli non è emerso che fossero certificati né che fosse in cura. Divorziato, era già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti.

Il tentato omicidio si è consumato tutto all’interno dell’abitazione che condividevano in via Marche, poco distante dal centro storico di Cologno Monzese. Dopo il violento litigio, che ha fatto chiamare i soccorsi ai vicini, il raptus che ha visto l’escalation di violenza tra le mura domestiche. A quel punto, infatti, il 70enne è andato in cucina e ha preso dei coltelli. Poi è tornato verso la donna e gli si è scagliato contro di lei, colpendola almeno sei volte e sempre alla schiena, probabilmente mentre la donna tentava di fuggire e mettersi in salvo. Quando è arrivata l’ambulanza, le condizioni della vittima sono apparse critiche, ma per fortuna non fatali.

La 68enne è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata all’ospedale San Raffaele di Milano, dove attualmente resta ricoverata, ma non in pericolo di vita. Nel corso del sopralluogo nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico e altri tre coltelli da cucina, che sono stati ritenuti compatibili con le ferite che sono state inferte alla vittima. Tutte le armi bianche sono state sequestrate dai militari. Per l’uomo sono così scattate le manette ed è stato portato nel carcere di Monza, con l’accusa di tentato omicidio, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.