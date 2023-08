Ferie alternative con gli amici a quattro zampe: "Tanto relax per padroni e animali"

Sono sempre con noi, ci seguono in ogni momento della giornata, quando ci affaccendiamo tra un impegno di lavoro e l’altro, un pranzo con gli amici e uno con i famigliari, una seduta di pilates e una di yoga. Rappresentano dei compagni di gioco instancabili per i più piccoli e dei partner affidabili per gli adulti e gli anziani. In cambio chiedono un po’ di attenzioni, una carezza o in alcuni casi solo uno sguardo. Volere accanto a sè un animale domestico per buona parte della propria vita - cani, gatti, criceti o porcellini d’india - è una scelta che presuppone un sentimento di affetto e vicinanza verso il regno animale ma soprattutto un gesto d’amore verso sé stessi: aumentano l’autostima, insegnano rispetto, impegno, responsabilità e fanno vincere la diffidenza verso la diversità. Certo, “possederne“ uno comporta un tasso di responsabilità non indifferente, ma chi ha provato almeno una volta nella vita ad avere al proprio fianco una bestiolina da compagnia sa anche che nessun compito noioso o antipatico, può ridurre la gioia di condividere avventure, momenti piacevoli e semplici scorrazzate con un amico leale.

Questa seconda parte del mutuo rapporto, per quanto elementare e limpida, non viene sempre presa sul serio e trova, purtroppo, ancora nel 2023, molti opportunisti, che in alcuni stagioni dell’anno, a ridosso delle vacanze invernali o estive, vengono meno ai propri doveri. In Italia, infatti, solo nel 2022 sono stati oltre 130mila i cani e gatti abbandonati, di questi il 30% avviene proprio in nel periodo estivo. Numeri divulgati dall’Enpa (Ente nazionale protezioneanimali) che tratteggiano un fenomeno, così comune, da non fare più notizia. In questo contesto c’è chi rema controcorrente e si muove contro l’abbandono degli animali nei canili o addirittura in strada, mostrando che non esiste barriera fisica o logistica che tenga. Vivere delle esperienze rilassanti a fianco dei propri compagni pelosi è possibile, senza spostarsi troppo lontano e senza eccessivi grattacapi. Solo in Lombardia esiste un’offerta variegata, montagna, lago, piscina, che lascia ai titolari solo l’imbarazzo della scelta e nessuna scusa per “sgarrare".

Al Lido d’Iseo, sponda bresciana, una spiaggia attrezzata con lettili e sdraio regala un’esperienza esclusiva da condividere con i fedeli amici a quattro zampe. Per gli amanti della montagna la foresteria Amata Valgre di Armidio Casari sul lago di Como propone un soggiorno a diretto contatto con la natura con camere predisposte di lettini antizecche e antipulci. Per una pausa dal caos di Milano, a pochi chilometri dal capoluogo l’Oasi Olimpia al prezzo di 5 euro predispone più di trenta postazioni per picnic, con gita in barca extra con i propri “fido“. Non mancano le soluzioni anche per i più pigri. Da Dog Lover a Bresso una piscina all’ozono è in attesa di accogliere ospiti a quattro zampe e non, per offrire attimi di sana spensieratezza.