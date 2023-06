Fedez si tatua la figlia Vittoria sulla coscia: “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore...”

''Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia...e poi tatuatevelo''. Così ha scritto Fedez sul suo profilo Instagram accanto alla foto da poco pubblicata con il suo ultimo tatuaggio: il volto imbronciato dalla piccola Vittoria, 2 anni, seconda figlia dei Ferragnez, sorellina di Leone. Fedez ha scelto la coscia sinistra, probabilmente uno dei pochi punti del suo corpo non ancora decorato da tattoo. Tanti i commenti su Instagram: molti fan non sembrano aver apprezzato il lavoro del tatuatore, di fatto il ritratto di una foto scattata alla bimba. La moglie e mamma Chiara Ferragni non se la prende e la mette sul ridere...