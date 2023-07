Milano, Fedez contro il posteggiatore abusivo: scatta la denuncia

Milano – Un posteggiatore abusivo è stato denunciato dalla polizia in viale Andrea Doria, tra la stazione Centrale e piazzale Loreto. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di Fedez, che ha allertato le forze dell’ordine dopo aver notato l’uomo girare tra le auto in sosta e indicare agli automobilisti dove parcheggiare e poi chiedere soldi per il servizio.

Il cantante e conduttore televisivo – racconta il giornale Repubblica – aveva già assistito alla scena altre volte, così insieme alla sua assistente personale ha deciso di chiamare la polizia. Il posteggiatore abusivo, italiano di 60 anni, è stato così bloccato da una volante: nel borsello aveva banconote di piccolo taglio e un quaderno con un elenco di targhe di auto. Per il 60enne, recidivo, denuncia per esercizio abusivo della professione e multa.