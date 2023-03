Fece a pezzi il padre. "È infermo di mente"

Sarà processato a maggio dalla Corte di Assise di Monza, ma solo per seguire lo scontato copione che lo porterà all’assoluzione per infermità mentale totale dalla pesantissima accusa di avere ucciso e tagliato a pezzi il padre. E si spera anche per allora ad avere un posto in una struttura psichiatrica dedicata invece che in carcere dove ancora è detenuto. Ieri il gup del Tribunale di Monza Gianluca Tenchio ha rinviato a giudizio Gianluca Loprete, il ragazzo di 19 anni che il 12 giugno scorso ha tolto la vita ed infierito sul papà Antonio, 57 anni, nell’appartamento in cui vivevano insieme in via Saint Denis a Sesto San Giovanni. Il giovane è stato dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere dalla perizia psichiatrica disposta in incidente probatorio dal Tribunale di Monza su richiesta del magistrato che coordina le indagini sul delitto dei carabinieri di Sesto San Giovanni, il pm della Procura di Monza Carlo Cinque.

La formula dell’incidente probatorio serve a trasformare le conclusioni della perizia in una prova come atto irripetibile in vista del processo davanti alla Corte di Assise dove, in caso di dichiarazione di infermità totale di mente, la sentenza è quella di assoluzione. L’esperto nominato dal giudice, insieme ad un collega della difesa dell’imputato, hanno quindi esaminato il 19enne per valutare se fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto e hanno concluso per la totale infermità mentale e la pericolosità sociale. Ieri Gianluca, che per intanto è ancora detenuto nel carcere invece che in una struttura idonea per la sua condizione in quanto non ci sono posti disponibili, ha voluto lasciare la sua cella per partecipare all’udienza durata pochi minuti in Tribunale, dove tornerà il 10 maggio per un’altra udienza lampo dall’esito scontato. "Ho ucciso mio padre, ho fatto una cazzata", aveva detto al 112 il 19enne dopo l’omicidio, di fatto confessando di essere il responsabile della morte del genitore. Poi si era chiuso nel silenzio. Il 57enne era stato trovato in camera da letto, smembrato e sezionato in diverse parti. Le tracce di sangue più consistenti proprio sul letto, dove era stato trovato anche un coltello da cucina, identificato come l’arma del delitto. Sia il padre che il figlio, che vivevano insieme, sono risultati soffrire di depressione.

Stefania Totaro