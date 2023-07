FdI fa ricorso e tuona "Conflitti d’interesse"

Cambiano i ruoli, ma restano i ricorsi. Dopo il primo consiglio comunale effettivo, un pezzo dell’opposizione annuncia già la prima azione nel segno della trasparenza. A tuonare è il consigliere di FdI Giuseppe Di Bari, ex assessore ed ex candidato sindaco. Si parte da dove si era rimasti dopo il primo consiglio di insediamento, vale a dire dal legame di parentela tra Giunta e maggioranza in aula, dove siedono il fratello del sindaco e la moglie dell’assessore Alessandro Del Corno. "Abbiamo richiesto per motivi di opportunità politica ai due consiglieri di dimettersi al fine di salvaguardare l’imparzialità della pubblica amministrazione, ma con esito negativo". La legge non lo ritiene incompatibile, ma l’opposizione ha cercato di limitare possibili conflitti d’interesse. Così, l’altra sera sono stati presentati degli emendamenti proprio alla delibera sugli indirizzi per le nomine del sindaco negli enti. "Le nostre proposte sono stati dichiarate inammissibili e, quindi, non sono neanche state oggetto di discussione, ledendo così palesemente le prerogative dei consiglieri – denuncia Di Bari - Ora faremo ricorso alle autorità competenti: non ci faremo mettere il bavaglio". Non sarà il solo esposto al Prefetto. "Il Comune ha pubblicato il primo numero del notiziario ‘Qui Cologno’ (il giornale pubblicato dall’amministrazione e distribuito porta a porta, ndr) senza attendere la nomina del comitato dei garanti per il vaglio, tra i cui membri devono esserci due rappresentanti della minoranza". Bocciata anche la richiesta di istituire la commissione antimafia.

La.La.