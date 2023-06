Fausto e Iaio, caso a Nordio "Ora indagini da riaprire"

L’appello, indirizzato alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, è firmato dal consigliere comunale di maggioranza Rosario Pantaleo e dal presidente della commissione Antimafia di Palazzo Marino Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodesta battuto da Giuseppe Sala alle ultime Comunali. Un’istanza bipartisan perché "sia posta la doverosa attenzione a questo caso che vorremmo restituire alla storia nella verità e nella giustizia". Il caso è l’omicidio di Fausto e Iaio (Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci), che 45 anni fa avevano diciott’anni, frequentavano il Leoncavallo e facevano inchieste sugli spacciatori del loro quartiere, il Casoretto. Furono ammazzati all’ora di cena del 18 marzo 1978, con otto colpi di pistola in via Mancinelli dove un murale consegna alla memoria i loro volti e la ferita aperta che Milano non vuole dimenticare.

"L’omicidio dei ragazzi – scrivono i consiglieri comunali – non ha ancora dato un nome a coloro che furono gli artefici e nell’anno 2000, pur con elementi indiziari importanti, la pratica è stata archiviata. Milano non ha dimenticato questo sconvolgente episodio che rappresenta ancora oggi una macchia indelebile sulla coscienza della città". Il Consiglio comunale di Milano ha approvato all’unanimità una mozione che invita Sala a chiedere alla Procura di Milano di "riaprire questo caso" anche alla luce dei "passi da giganti fatti dalle tecniche investigative e scientifiche". Un appello rivolto quindi anche a Meloni e Nordio, "con l’augurio che il tempo trascorso da quell’evento luttuoso porti ravvedimento in chi è a conoscenza diretta dei fatti e, unicamente alle moderne tecniche di valutazione dei reperti, dia una risposta alle famiglie e agli amici dei ragazzi oltre alla città tutta".

Dei troppi morti degli anni di piombo tanti hanno avuto giustizia, ma i due ragazzi del Casoretto, freddati da un commando di tre persone in un’Italia sotto choc (due giorni prima le Brigate rosse rapivano Aldo Moro), con rivendicazioni di varie sigle neofasciste, la più credibile della brigata Franco Anselmi, colonna romana dei Nar, "non l’hanno avuta", ha ricordato Ivano Vallese dell’associazione Familiari e amici di Fausto e Iaio, che non ha potuto costituirsi parte civile perché non c’è mai stato nemmeno un processo. Le indagini, durate formalmente 22 anni, le chiuse nel 2000 la giudice Clementina Forleo con un’archiviazione, "pur in presenza dei significativi elementi indiziari a carico della destra eversiva ed in particolare" degli allora indagati Massimo Carminati, Mario Corsi e Claudio Bracci, nel ’78 militanti romani dei Nar poco più grandi di Fausto e Iaio, in seguito coinvolti in altre vicende giudiziarie; il curriculum criminale del primo, “il Cecato“, tra banda della Magliana e Mafia Capitale ispirerà persino personaggi di diversi film. Ma quei tre, per la "evidente allo stato" "non superabilità in giudizio del limite appunto indiziario di questi elementi, e ciò soprattutto per la natura de relato delle pur rilevanti dichiarazioni", non sono mai stati processati per l’omicidio di Fausto e Iaio. Che è rimasto senza colpevoli.

Andrea Gianni