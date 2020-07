Milano, 14 luglio 2020 - Convertire le mense scolastiche in luoghi alternativi dove fare lezione. È una delle ipotesi a cui si sta lavorando per risolvere il rebus degli spazi nelle scuole. Il distanziamento statico di un metro fra gli alunni ha reso infatti insufficienti i “tradizionali” metri quadrati delle classi. Da qui l’idea di trasformare i refettori in altro da sé. Una possibilità che avrebbe un corollario non da poco: i pasti, alle primarie e alle medie, verrebbero consumati da settembre in classe. Per ora non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte di Milano Ristorazione. Una rivoluzione simile infatti necessita dell’autorizzazione dell’Ats che ancora non è arrivata ma fonti del Comune rivelano che è uno degli scenari a cui si sta "seriamente" ragionando, soprattutto per alcuni indirizzi

. E non è neanche l’unico, di scenario. Il Comune lavora su un altro “fianco”. L’amministrazione ha fatto sapere circa una settimana fa che investirà 2,8 milioni di euro per l’acquisto di prefabbricati leggeri per ampliare gli spazi degli istituti scolastici alla luce delle norme di contenimento del Covid. "A settembre dovranno esserci tutte le condizioni per garantire il tempo pieno" ha sottolineato l’assessore comunale all’Edilizia scolastica, Paolo Limonta. Il tempo pieno, in una città dove molti genitori sono entrambi lavoratori, ha una grandissima diffusione, interessando il 95% delle scuole milanesi. Le strutture temporanee dovrebbero spuntare fra i 40 e 50 plessi scolastici.

Intanto ieri, durante la commissione trigiunta Affari Istituzionali, Periferie ed Educazione, è stato confermato che arriveranno nuovi arredi per migliorare l’apprendimento e combattere la segregazione scolastica. L’amministrazione, nelle scorse settimane, ha sottoscritto il Manifesto di Milano per la promozione e lo sviluppo dell’innovazione degli ambienti di apprendimento nelle scuole del primo ciclo. La Giunta Comunale, con una delibera del 26 giugno, ha stanziato 500mila euro per finanziare i progetti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che puntano a disegnare nuovi allestimenti: "Una cifra che non si sostituisce agli appalti che l’amministrazione comunale, chiamata per legge ad occuparsi degli arredi scolastici, farà. Per gli ultimi bandi la cifra è stata di 4 milioni" ha precisato l’assessore all’Educazione, Laura Galimberti. A Milano sono 144 i plessi delle primarie con quasi 47mila iscritti mentre le medie sono 92, con quasi 30mila iscritti.

"Questi fondi, finalizzati all’allestimento di nuovi spazi educativi da realizzarsi entro quest’anno, saranno assegnati attraverso un avviso pubblico. Ciascuna autonomia scolastica statale potrà partecipare con non più di due progetti". Le scuole dovranno presentare una relazione che illustri il progetto didattico da effettuarsi negli spazi trasformati e nella relazione si dovrà fare specifica menzione alla flessibilità degli spazi che ne co nsenta l’uso sia nell’attuale contesto d’emergenza sanitaria ma anche quando il virus non ci sarà più. "I progetti dovranno essere presentati entro la fine di settembre. Una commissione giudicherà i vincitori e inizierà a finanziare i lavori che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre" il cronoprogramma dettato dall’assessore Galimberti. Una strategia che servirà a contrastare la fuga dai plessi dove è alto il tasso di studenti di origine straniera "rendendo le scuole attrattive per tutte le famiglie del quartiere".

Sempre ieri nuova protesta dal comitato Priorità alla scuola che è tornato a mobilitarsi in tutta Italia: a Milano davanti al palazzo della Regione a cui sono state avanzate proposte operative per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado a settembre. Ad aderire al sit-in anche la Cgil.