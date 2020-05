Milano, 17 maggio 2020 - "Il Comune di Milano non mi sembra si stia muovendo con equilibrio ma in modo ideologico e le sue iniziative su Corso Venezia ne sono un plastico esempio". Inizia così un post sul profilo Facebook dell'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Una critica alle recenti scelte di Palazzo Marino sulla mobilità, come la nuova pista ciclabile in Corso Venezia, che, passando anche da Corso Buenos Aires, collegherà Sesto San Giovanni con il centro della città.

"Domani - scrive Gallera - riapriranno molte attività commerciali e produttive. Il nodo più critico sarà quello della mobilità. Il trasporto pubblico locale è il punto più delicato per il rischio di assembramenti e di diffusione dei contagi. Quindi vanno agevolati gli spostamenti con mezzi privati, autovetture oppure biciclette e altri mezzi di trasporto green con grande equilibrio, al fine di contemperare tutte le opzioni al fine di agevolare al massimo i lavoratori".



