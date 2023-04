Farsura, la proprietà dell’area ha messo in sicurezza gli accessi

Cava Farsura, dopo la nostra denuncia la proprietà dell’area è intervenuta per mettere in sicurezza gli accessi. Un polmone verde affascinante a pochi passi dall’Idroscalo che per colpa di qualche maleducato era stato trasformato in discarica. Gli ambientalisti erano intervenuti a fine marzo per ripulire l’area e nell’occasione avevano lanciato un appello alla proprietà: "Va messa in sicurezza". E l’appello è stato accolto. Ce lo ha segnalato un lettore pochi giorni fa: "Volevo comunicarvi che da qualche giorno ci sono ruspe e lavori in corso, sarebbe interessante avere un aggiornamento di quello che stanno facendo, hanno abbattuto diversi alberi e roseti e spianato buona parte della cava". E noi siamo tornati sul posto per verificare la situazione. Abbiamo trovato due squadre di operai impegnati nella rimozione di montagne di rifiuti, nella sistemazione di piante e cespugli e nella realizzazione di una recinzione. Anche gli accessi sono interessati da lavori e verranno chiusi. Verosmilmente una volta terminati i lavori l’accesso alla cava Farsura sarà vietato a tutti. "Purtroppo era prevedibile visto che chi la frequenta non la rispettava e lasciava montagne di rifiuti. La proprietà dopo la nostra segnalazione è intervenuta mettendo l’area della cava in sicurezza - commentano le sentinelle dell’associazione Parco Sud -. Ottimo l’intervento sperando che resti un polmone verde. Spiace per i pescatori che, forse abusivamente, passavano molte ore con le canne da pesca in mano. Ma almeno ora il popolo delle grigliate dovrà trovare un posto più idoneo". L’area era infatti accessibile da più parti e per questo accessibile a tutti. Nei fine settimana arrivavano comitive di amanti della grigliata che quando andavano via lasciavano l’area un immondezzaio. Il mese scorso le sentinelle avevano raccolto decine di sacchi di spazzatura e la cava era stata ripulita.

Massimiliano Saggese