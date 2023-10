Faro, open day all’hub sociale di coop Nazaret

Apre le porte alla cittadinanza “Faro”, l’hub sociale di Arese gestito dalla cooperativa Nazaret. Questa mattina dalle 9 alle 12 sarà possibile visitare l’edificio di via Mattei 39B, conoscere chi la abita quotidianamente, i servizi offerti e il progetto. I visitatori saranno accolti sia dalle persone utenti dei vari servizi che vivono in questi spazi, sia dagli operatori che lavorano accanto a loro. La casa è stata assegnata dal Comune alla cooperativa e inaugurata a novembre 2021. Ci sono due appartamenti protetti e un servizio diurno, realizzati grazie al cofinanziamento di Fondazione Cariplo. Un appartamento è dedicato a persone fragili che vivono qui temporaneamente in attesa di trovare altre soluzioni abitative. Il secondo appartamento, invece, viene usato da piccoli gruppi di persone con disabilità, accompagnate dagli educatori nella realizzazione di un percorso di emancipazione e indipendenza. Infine la cooperativa sta allestendo dei laboratori del servizio SfaVille, in cui educatori e persone con disabilità medio-lieve collaborano in attività di sviluppo di consapevolezza e autonomie. Qui vengono realizzate produzioni artistiche artigianali, bomboniere. Ro.Ramp.