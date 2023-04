Fair Play Festival “Giovinette“ fa il sold out

Lealtà in campo, sold-out per l’evento inaugurale della quarta edizione del Fair Play Festival con la storia, a teatro, della prima squadra di calcio femminile d’Italia sul palco, nata a Milano, nel 1932. “Giovinette” (nella foto) apre l’appuntamento di Aso Cernusco che andrà avanti fino a fine maggio. Protagoniste le buone maniere nello sport e nella vita. Incontri, tornei, talk, grandi campioni e vecchie glorie per insegnare la sana competizione a ragazzi e genitori. Nessun aspetto è trascurato dagli organizzatori che ogni anno con la manifestazione riescono a richiamare in città il pubblico delle grandi occasioni.

Il tema è sempre d’attualità, solo domenica scorsa l’ultimi brutto episodio con un allenatore brianzolo che ha aggredito un calciatore 14enne della Pierino Ghezzi all’oratorio di Cassano, nel campionato Giovanissimi. La conferma che non si deve mai abbassare la guardia, la manifestazione sul Naviglio è nata proprio come antidoto alla violenza dentro e fuori gli spalti. L’avvio di quest’anno ha un doppio significato, "le calciatrici nell’Italia fascista sfidarono il Duce, le consuetudini, i preconcetti e le imposizioni del regime per affermare la passione per il pallone contro ogni discriminazione femminile", dice il sindaco Ermanno Zacchetti in prima fila all’Agorà. Sotto i riflettori ci saranno altre storie di passione e forza di volontà, momenti che alterneranno personaggi celebri a quelli invece in arrivo dai campi di provincia per ribadire ancora una volta l’importanza delle regole nella vittoria e nella sconfitta. "Puntiamo sulla sana competizione", spiegano la società affiliata Csi fra le più numerose del Paese, e il Comune, uniti nella battaglia per il rispetto. Bar.Cal.