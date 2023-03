"Facciamo un piano segreto per portare i pazienti in Piemonte"

Il primo marzo 2020, quando i contagi si stavano diffondendo in tutta la Lombardia, fu avanzata anche la proposta di un piano segreto per trasferire pazienti in altre regioni, prevedendo un collasso delle terapie intensive. Ad avanzarla è l’allora direttore generale Welfare della Regione Luigi Cajazzo, in un messaggio inviato all’allora assessore al Welfare Giulio Gallera. "Giulio, in modo del tutto riservato e segreto – scriveva il primo marzo – facciamo un piano di trasferimento di pazienti in altre regioni (ad esempio Piemonte e Valle d’Aosta). Se le cose si complicano, è una strada obbligata". Il 2 marzo Cajazzo scrisse anche una email ad Angelo Borrelli, all’epoca capo del Dipartimento della protezione civile: "Qui la situazione è critica e non penso che questi messaggi tranquillizzanti aiutino la popolazione". Le chat acquisite dalla Guardia di finanza documentano anche l’affannosa ricerca di mascherine, con intoppi burocratici e un dialogo faticoso sull’asse Milano-Roma. "Hai visto le mascherine che ci hanno inviato da Roma?", chiedeva il politico Fabrizio Sala. "Non hanno controllato quello che compravano – è la risposta di Alberto Zoli, membro del Cts –. Noi però se troviamo qualcuno che le vende non dobbiamo pensare al prezzo". A.G.