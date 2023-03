Faccia a faccia Giunta-cittadini Centro civico, scuola, viabilità San Bovio chiede più futuro

di Valeria Giacomello

Un incontro con i cittadini di San Bovio per parlare del futuro della popolosa frazione. Giovedì sera scorso, all’appuntamento presso il Sant’Ambroeus, oltre 100 residenti hanno dialogato con il sindaco Augusto Moretti, gli assessori Stefania Accosa, Pietro Scialpi, Daniele Pinna e Davide Lauretta e i consiglieri Silvia Silvestri e Antonio Leone sulle principali tematiche da lungo tempo al centro del dibattito locale. Sindaco e giunta hanno relazionato sul futuro del centro civico, il cui progetto definitivo sarà approvato entro aprile, con consegna prevista entro la prima metà del 2024. Il nuovo polifunzionale, atteso da molti anni, prevederà spazi per il coworking, aule per lo studio, stanze dedicate alle associazioni del territorio, un auditorium, 2 ambulatori pubblici con ingresso separato e un’area esterna attrezzata con percorso fitness. Fumata bianca anche per il cantiere della scuola elementare di viale Abruzzi, bloccato da quasi un anno a causa di un contenzioso con la ditta incaricata che ha portato alla risoluzione del contratto. Finalmente i lavori potranno riprendere a maggio per concludersi in 400 giorni stimati. Novità anche per la ex area Postalmarket dove, dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, è previsto l’insediamento di un data center e uffici.

"Stiamo dialogando con i nuovi proprietari - ha spiegato il sindaco - per quanto riguarda i benefit che dovrebbero essere corrisposti al nostro Comune. Una delle cessioni già accettate è la consegna alla città di tutta l’area antistante, compreso il parcheggio. Vorremmo portare a casa anche la realizzazione di un parco con una pista ciclabile che costeggi tutta la struttura". Ancora al vaglio le soluzioni per superare le criticità legate alla viabilità, dato che le aree in cui si dovrebbe intervenire per aprire altri accessi alla frazione sono all’interno del Parco Agricolo e quindi sottoposte a vincoli. Per quanto riguarda il Piano Integrato di Intervento di San Bovio, l’Amministrazione comunale sta discutendo con l’operatore i termini della nuova convenzione. Le opere di urbanizzazione non realizzate, che ammontano a circa 2,8 milioni di euro, riguarderanno aree dedicate al terziario produttivo avanzato, il completamento della viabilità, una rotatoria in via Trieste e la realizzazione di un supermercato di circa 1500 metri quadrati.