Milano, 10 settembre 2019 - L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è finito imputato per diffamazione a carico della giornalista, blogger e noto volto televisivo Selvaggia Lucarelli. Il pm di Milano Stefano Civardi, infatti, ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per l'ex agente fotografico per una serie di affermazioni contro Lucarelli da lui rese come ospite alla trasmissione 'Non è l'arena' di Massimo Giletti lo scorso anno e anche per due post pubblicati su Instagram sempre nel 2018.

Il processo per l'ex fotografo dei vip inizierà il 20 dicembre davanti alla settima penale. In particolare, stando all'imputazione, Corona avrebbe offeso la reputazione della giornalista, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Puglisi, quando il 17 giugno 2018 in tv disse, tra le altre cose, "io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do". Su Instagram diceva ancora: "È ossessionata da me".