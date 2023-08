Fa pagare le multe all’ex: denunciato

Voleva "fargliela pagare" per la separazione avvenuta poco tempo fa. Per questo il 46enne di origini peruviane si è impossessato dell’auto dell’ex moglie e ha continuato a prendere multe, collezionando sanzioni per migliaia di euro, tutte arrivate all’indirizzo della donna. Lei, all’ennesimo rifiuto da parte del 46enne di restituirle la vettura, si è rivolta alla polizia locale di Buccinasco, nei giorni scorsi, denunciandolo. Gli agenti hanno aperto un’indagine lampo: hanno rintracciato l’uomo e trovato la macchina. L’ex marito si era trasferito a Milano, senza cambiare residenza anagrafica, e a ogni controllo di polizia riferiva che l’auto era intestata alla moglie, sottraendosi così alle sue responsabilità. Poi, tutte le multe per violazioni al codice della strada arrivavano a lei. Il 46enne denunciato, beccato dagli agenti proprio a bordo dell’auto, dovrà ora rispondere del reato di appropriazione indebita. Fra.Gri.