Milano, 2 settembre 2020 - A Milano nel week-end in scena la sesta edizione di Expo per lo Sport, evento sostenuto da Comune, Regione Lombardia, Coni Lombardia e Ufficio scolastico regionale. L'evento è in programma sabato 5 e domenica 6 settembre nel cuore della città, presso il Parco Sempione, che diventerà un villaggio olimpico per tutto il fine settimana.

Ospite d'onore di questa edizione, slittata a causa dell'emergenza Covid, sarà il presidente del Coni, Giovanni Malagò che sarà presente questo fine settimana al Parco Sempione, dove bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno fare sport e provare oltre 30 discipline, grazie alla presenza di oltre 20 federazioni e di diverse società sportive. La due giorni arriva alla fine di una settimana, quella in corso, già dedicata allo sport con il Centro Estivo gratuito, inserito nel palinsesto

Milano Summer School.

"Una settimana aperta a 300 ragazzi che è una grande opportunità che viene regalata ai bambini di Milano, in particolare quelli in difficoltà socio-economica a partire dalle segnalazioni delle nostre Politiche Sociali", ha commentato l'assessore a Educazione e Istruzione del Comune, Laura Galimberti. Tra gli sport che i bambini e i ragazzi potranno provare ci sono l'atletica leggera, il taekwondo, rugby, baseball, badminton, hockey, calcio, basket, volley, arrampicata e tiro a segno. Per garantire la sicurezza dell'iniziativa, sarà necessario prenotarsi sul sito della manifestazione per poter accedere agli eventi. (ANSA).