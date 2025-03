Ex spazio Rizzoli, in corsa Montblanc e Damiani

Montblanc o Damiani. Terzium non datur. Due le offerte arrivate e aperte ieri mattina negli uffici dell’assessorato comunale al Demanio di via Larga per i 289 metri quadrati lasciati dalla libreria Rizzoli, uno spazio con vetrina sul Salotto che Palazzo Marino ha deciso di mettere subito a bando. La base d’asta ammonta a 835.045 euro annui per una concessione lunga 18 anni. Sarà la prima asta all’incanto di uno spazio che non si affaccia nell’Ottagono del Salotto. E consentirà di aprirà il 44° negozio affacciato sul Salotto.

Un’operazione resa possibile dalla mossa della Rizzoli, la quale ha rinnovato il contratto con il Comune, proprietario dell’immobile, per altri 18 anni al canone annuo di 527.654 euro, sta realizzando una riqualificazione degli spazi, ma ha deciso di rinunciare ai quasi 300 mq sopracitati, che tra circa una settimana – prevedono i tecnici dell’assessorato al Demanio – saranno assegnati a Montblanc o a Damiani tramite un’asta all’incanto, come già accennato sopra.

Una modalità di selezione con cui l’amministrazione comunale punta a massimizzare l’ammontare del canone di locazione annuale, come già avvenuto negli ultimi anni per i locali affacciati sull’Ottagono.

In ogni caso, i due marchi sopracitati sono già presenti in Galleria. Ma Montblanc dovrà lasciare il suo spazio a breve per lasciarlo a Balenciaga mentre Damiani, presente nel Salotto con altri marchi collegati – Rolex, Rocca e Panerai in Galleria e Salvini sotto i portici settentrionali di Piazza Duomo – punta a sfruttare il marchio Damiani.

M.Min.