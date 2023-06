Ex Parroco di Rozzano Punta a Patteggiare in Appello per Violenza Sessuale

Punta a patteggiare in appello don Mauro Galli, ex parroco di Rozzano, imputato per violenza sessuale, nel dicembre del 2011, su un ragazzo che all’epoca aveva 15 anni. In primo grado era stato condannato a 6 anni e 4 mesi, poi in appello la pena era stata ridotta a 5 anni e 6 mesi e, infine, la Cassazione nei mesi scorsi aveva annullato la condanna con rinvio ad un altro processo di secondo grado. Ieri, davanti ai giudici della seconda penale d’appello, il sostituto pg Celestina Gravina e la difesa di Galli, con l’avvocato Mario Zanchetti, hanno depositato una proposta di concordato in appello, tecnicamente il patteggiamento di secondo grado. Proposta che prevede una pena inferiore ai 4 anni, che consentirebbe a Galli di accedere alle misure alternative al carcere, come l’affidamento in prova al servizio sociale. Per l’accusa, gli abusi sarebbero avvenuti nel dicembre 2011 nell’abitazione del religioso, dove il ragazzino aveva trascorso la notte "in vista delle attività di preghiera previste per il giorno successivo". La difesa ha sempre sostenuto che non ci fosse alcuna prova della violenza. La Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna, parlando del "tardivo disvelamento" della presunta violenza, raccontata dal ragazzo dopo tre anni dai fatti. La decisione dei giudici sul possibile patteggiamento arriverà a fine settembre.