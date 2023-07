Ex Galbani, la parola a Officine Mak "Firma della convenzione a settembre poi indagini ambientali e i lavori"

di Monica Autunno

Aree ex Galbani, a due settimane dall’approvazione consiliare del maxi progetto parla Officine Mak, il colosso della rigenerazione urbana proprietario del sito e co-alfiere della rinascita: "Un traguardo sospirato. Prossimo step, la convenzione, che firmeremo in settembre. Poi, subito, le indagini ambientali. E poi, finalmente, i lavori". L’approvazione arriva a tre anni dall’acquisizione da parte di Officine Mak dell’area dismessa, divisa, come si sa, in due lotti: area centro storico, vecchie porcilaie sulla Cerca. In centro sorgeranno edifici residenziali con parte convenzionata, uffici, servizi, negozi. Alle ex porcilaie residenza e una struttura commerciale di medie dimensioni. "Ce l’abbiamo fatta - così per Officine Mak Paolo Consonni -. Si poteva forse tagliare il traguardo qualche mese prima. Ma il piano è di enorme calibro, il Comune ha, dal suo punto di vista comprensibilmente, voluto condividere ogni aspetto". La convenzione: "È sostanzialmente scritta. Sottolineo che include una fideiussione di garanzia di oltre sette milioni. Siamo una società seria". Nell’ultimo passaggio consiliare qualche scintilla: l’abbandono dell’aula del centrodestra, il duro attacco del pd. "Non pienamente comprensibili. Abbiamo acquisito un’area enorme e degradata, il progetto concilia esigenze, della città e nostre. In questi tre anni abbiamo ricevuto richieste di modifica accettabili e altre che definirei preistoriche, come quella di una struttura sociale o di un convitto studentesco alle ex porcilaie. Hanno prevalso buon senso e concretezza". I lavori prenderanno procederanno contestualmente sui due ambiti. Oggi, per Paolo e Davide Consonni, quest’ultimo Ceo di Officine Mak, è il momento dei ringraziamenti "a tutti coloro che hanno profuso energie per arrivare al traguardo: il Comune, in particolare il sindaco Antonio Fusè e l’assessore Lino Ladini, i progettisti di Gb&Partners Studio Bianchi e l’avvocato Daniela Tomè, che ha seguito gli aspetti legali".