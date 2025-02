Evento a marzo per il rilancio dell’area verde

Una giornata per riqualificare e rilanciare l’area verde di via Montegani davanti alla scuola Cesare Battisti, nel cuore del quartiere Stadera, periferia sud della città. Parliamo dei giardini pubblici che da tempo sono interessati da fenomeni di degrado e spaccio ma che i cittadini del quartiere stanno cercando in tutti i modi di recuperare, anche grazie alle attività dell’associazione L’Alveare.

In una recente delibera di Giunta, il Municipio 5, proprio con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare tutta la cittadinanza alla cura del giardino, ha indicato "di promuovere una giornata di riqualificazione del verde nel parco di via Montegani, nelle vicinanze della scuola primaria Cesare Battisti". L’evento, che si svolgerà a marzo, coinvolgerà principalmente i residenti della zona e i ragazzi che frequentano le scuole vicine e sarà anche rivolto a tutta la cittadinanza per contribuire alla pulizia del parco, alla semina e alla piantumazione di cespugli. Per la realizzazione di tale iniziativa, la Giunta del “parlamentino“ ha ritenuto di utilizzare 3.416 euro su un totale di 55 mila euro stanziati per il 2025 per iniziative dello stesso tipo.

La delibera del Municipio 5, non a caso, nella sua parte conclusiva, prevede proprio "di utilizzare la somma massima di 3.416 euro (IVA compresa), a carico dei fondi stanziati al Municipio 5 per l’anno 2025, per la riqualificazione del parco di Via Montegani da svolgersi nel mese di marzo 2025" e "di dare atto che gli uffici amministrativi del Municipio 5 procederanno all’individuazione dell’esecutore dell’iniziativa, concordando date e modalità di esecuzione".

M.Min.