Milano, 31 agosto 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 31 agosto, 1 e 2 settembre.

LE SAGRE DI SETTEMBRE

MILANO

Da Venerdì 7 a Domenica 9 Settembre 2018, in occasione della Festa di San Gregorio a Basiano, torna il Goloso Street Food. Tantissime specialità di cucina da strada dolci e salate gourmet per tutti i gusti, fresca birra del territorio selezionata artigianale e di qualità, buona musica dal vivo tutte le sere, e tanto divertimentocon animazione, proposte ed attività per grandi e piccini: tutto in un'atmosfera magica.

Cacio e pepe festival – l’iniziativa gastronomica di street food – arriva a Milanoin piazza Città di Lombardia dal 20 al 23 settembre. Il tipico piatto romano sarà protagonista indiscusso della quattro giorni e verrà preparato sia in versione tradizione che secondo varianti inedite e sfiziose. A preparare la specialità con ingredienti artigianali e di primissima qualità chefprofessionisti. Il festival si terrà all'aperto e al coperto, sarà a ingresso gratuito e si svolgerà secondo i seguenti orari: giovedì dalle 18 all’1, venerdì dalle 12 all’1, sabato dalle 20 all’1, domenica dalle 12 alle 24.

A Paderno Dugnano (Milano) da venedì 16 agosto a domenica 2 settembre si svolge la Sagra del Pesce, evento di chiusura dell'Estate Padernese 2018. L'appuntamento è presso il Parco Toti (via Valentino Mazzola), dove si possono gustare, per più di quindici giorni, abbondanti pasti a base di pesce locale e non solo. Insieme ai piatti di pesce, nei fine settimana sono anche in programma serate danzanti per gli amanti del ballo e del liscio.

Il 29 settembre, torna a Legnano per la VI edizione la Sagra del Maiale più gustosa che ci sia. Nella nuova, splendida location di Via Canazza 2, gradite conferme e novità per una festa che oramai è un classico del Settembre Legnanese. Cena con obbligo di prenotazione (la partecipazione a questo evento NON costituisce prenotazione) contattando le nostre valorose Marta Rimoldi e Valentina Mascheroni. Euro 20 adulti ed euro 10 i bambini fino a 10 anni, bevande escluse. Menù: salsicce in umido, maiale asado cotto su brace e contorno. Dopo cena fantastico intrattenimento musicale con i SuperUp Band.

Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre LineaUno bistrò&bar di Ibis Milano Centro è pronto a trasformarsi nel perfetto pit-stop in occasione dell’evento più atteso dell’anno: il GP di Monza. A partire dalle 17, tutti gli amanti della Formula 1 che si riverseranno nelle strade di Milano, potranno ricaricare le energie con il “GP Beer Fest”, un’occasione unica per degustare ottime birre e tifare insieme la propria scuderia. Nel cuore di Milano e al riparo dal caos cittadino, il Garden dell’ Ibis Milano Centro si trasforma nel luogo ideale dove vivere tutta la suspense che precede l’evento, brindando con birre di alta qualità e una pioggia di croccanti patatine fritte. Per l’occasione inoltre, gli ospiti possono degustare i piatti del nuovo menù e l’edizione limitata della pizza “Cosacca” condita con pomodoro, parmigiano e basilico. Per tutti gli appassionati di Formula1 e non, “GP Beer Fest” è l’appuntamento all’insegna dell’allegria e dello sport autentico, dove la passione comune supera le diversità.

Missionari musicisti nella Cina imperiale, il concerto a ingresso gratuito presentato nell'ambito della rassegna Palazzo Marino in Musica, si terrà domenica 2 settembre nella sede del Comune di Milano, dalle ore 11. Sul palco l'Ensemble Alraune (in foto), composto da Stefano Zanobini, al violino e alla viola, Rosita Ippolito, alla viola da gamba, Mario Sollazzo, al clavicembalo e al tamburo, Fabiano Merlante, alla tiorba, all'arciluto e alla chitarra barocca, Barbara Tartari, al traversiere. Ingresso gratuito su prenotazione.

Ricco calendario di appuntamenti all'Idroscalo di Milano, storica meta di riferimento per il tempo libero di chi vive a Milano e nell'hinterland. Per il mese di luglio appuntamento con tanti eventi sportivi, laboratori, corsi, campus estivi, aree verdi rivalorizzate, percorsi dedicati all'arte e una stagione balneare che offre, oltre alle piscine di Punta dell'Est e della Villetta, un bacino con acque ripulite dalle alghe. (Tutte le informazioni)

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ha aperto la mostra Leonardo da Vinci Parade, la prima iniziativa realizzata in vista delle celebrazioni per il V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) per il programma "Milano e Leonardo". L’esposizione, curata dal Museo e realizzata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, resterà aperta fino al 13 ottobre 2019. L'esposizione si sviluppa nella Sala Mostre e negli spazi attigui. Espone 52 modelli storici leonardeschi e 29 affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito al Museo nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da Fernanda Wittgens. Accanto ai modelli di macchine sono esposti alcuni modelli di architetture militari e civili in gesso e terracotta recentemente restaurati e da tempo non esposti. Affiancati ai modelli, gli affreschi strappati della Pinacoteca Brera sono esposti su due grandi pareti a evocare le rastrelliere dei depositi museali, con l’obiettivo di costituire una suggestiva quadreria che documenti chiese ed edifici di Milano in molti casi scomparsi. Tra gli autori presenti, un ruolo fondamentale è costituito da Bernardino Luini con la sua scuola, uno dei pittori di maggior successo in Lombardia nei primi decenni del XVI secolo. Tutte le informazioni

Il mondo fantastico di Harry Potter a Milano con 'Harry Potter: The Exhibition', alla Fabbrica del Vapore dal 12 maggio al 9 settembre. Per la prima volta giunge così in Italia l'esposizione itinerante sulle storie di maghi create dalla scrittrice J.K. Rowling e sulle loro trasposizioni cinematografiche, partita nel 2009 e visitata da 4 milioni di persone tra America, Oceania, Asia ed Europa. Nell'allestimento di 1600 metri quadrati si susseguono scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

L'artista messicano Javier Marìn celebrato al MUDEC - Museo delle Culture di Milano con la mostra Corpus, in scena da mercoledì 20 giugno e fino al prossimo 9 settembre 2018. L'artista contemporaneo è famoso per le sue sculture apprezzate in tutto il mondo. Nella città meneghina torna per parlare di Messico e di arte messicana. (Tutte le informazioni)

Abiti, porcellane, oggetti preziosi, maschere, statue, tigri e serpenti, per raccontare da un punto di vista storico e concettuale i mutamenti dell'idea di lusso. E' 'Luxus - Lo Stupore della Bellezza', l'originale mostra promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, da Palazzo Reale e dalla Fondazione Stefano Zecchi, aperta al pubblico dal 12 luglio al 30 settembre. Allestita nell'Appartamento dei Principi di Palazzo Reale, vuole essere "un percorso di educazione estetica per comprendere la storia e il concetto di Lusso".

Dal 10 luglio al 16 settembre 2018, Palazzo Reale di Milano ospita "Pino Pinelli. Pittura oltre il limite", una mostra dedicata al pittore catanese classe 1938, la prima di un maestro della pittura analitica in una sede così importante. La rassegna è curata da Francesco Tedeschi ed è promossa dal Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e da Gallerie d’Italia, in collaborazione con l’Archivio Pino Pinelli. (Tutte le informazioni)

Brasile. Il coltello nella carne è la mostra ospitata dal PAC di Milano per andare sulle tracce dell'arte contemporanea. Da mercoledì 4 luglio al 9 settembre in mostra una selezione di 30 artisti brasiliani di diverse generazioni dagli anni Settanta in poi. (Tutte le informazioni)

Fino al 4 novembre al Mudec in scena "Modigliani Art Experience" affascinante racconto, ricostruito attraverso immagini, musiche, evocazioni e suggestioni, che ricompone davanti agli occhi del visitatore l’universo di Amedeo Modigliani pittore e scultore, e che permette di proiettarsi nel contesto parigino di cui l’artista fu assoluto protagonista.

Palazzo Morando ospita la mostra Outfit '900, in programma fino al 4 novembre 2018 nelle splendide sale del museo dedicate all'esposizione a rotazione della collezione civica. Una mostra che espone gli abiti più belli ed eleganti della collezione di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine. Una selezione di outfit dal 1900 agli anni '90 del secolo scorso, in grado di raccontare lo stile, le occasioni, le scelte e le storie personali di elegantissime signore e della città di Milano.

Martedì 10 luglio è stata inaugurata la prima mostra personale di Riccardo Zangelmi “Potere ai Piccoli”, tutta realizzata in mattoncini Lego, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con LegoItalia. L’esibizione rappresenta il debutto ufficiale nel campo dell’arte di Riccardo e sarà ospitata presso lo Spazio Eventi di Palazzo Pirlli in via Fabio Filzi 22 a Milano fino al 20 settembre. Tutte le informazioni

Una sola mostra, sei sedi diverse: così Milano rende omaggio a Alik Cavaliere a venti anni dalla morte dello scultore che fu studente, docente e anche direttore dell'Accademia di Brera. Oltre a Palazzo Reale la mostra gratuita 'Alik Cavaliere. L'universo verde' (visitabile dal 27 giugno al 9 settembre) si dipana per il museo del Novecento, che ospita le Avventure di Gustavo B, l'università Bocconi, Palazzo Litta, le Gallerie d'Italia e l'Atelier Alik Cavaliere in un percorso che unisce dalle monumentali Metamorfosi dei tardi anni Cinquanta alle incisioni.

BERGAMO .

Dal 1 al 9 settembre ritorna l’appuntamento con 'Fungolandia', la rassegna dedicata al mondo dei funghi in Val Brembana Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Fungolandia negli undici paesi di Altobrembo: Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta (BG – Alta Valle Brembana). Saranno mostre, concerti in quota, escursioni, degustazioni, corsi di micologia e molto altro a caratterizzare i 9 giorni della rassegna e a guidare i visitatori alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana. La tredicesima edizione di Fungolandia prevede appuntamenti variegati e adatti a tutti: escursioni alla scoperta dei funghi, visite alle aziende agricole locali, trekking gastronomici guidati, convegni di carattere naturalistico-culturale, ma anche degustazioni, aperitivi, menu promozionali a tema nei ristoranti convenzionati e molto altro ancora. Oltre a queste iniziative è previsto un ricco calendario di attività: l’apertura ufficiale si terrà sabato 1 settembre a Piazza Brembana con mercatini di artigianato e prodotti locali, attività per grandi e bambini alla scoperta del mondo dei funghi.

L’attesissima Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi è arrivata alla sua 13esima edizione, che si terrà dal 6 al 9 settembre 2018 a Scanzorosciate. Protagonista indiscusso della manifestazione sarà come ogni anno il pregiato Moscato di Scanzo, famoso e rinomato passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (l’unica della bergamasca e la più piccola d’Italia), che si presenterà a tutti i visitatori attraverso un suggestivo percorso nell’affascinante borgo storico di Rosciate, in quattro giorni ricchi di sapori, arte, cultura, folclore, laboratori, musica e illustri personaggi. I produttori associati alla Strada del Moscato di Scanzo proporranno in degustazione il proprio passito, oltre ad altri vini, miele, olio, formaggi, gelato e prodotti da forno, tutti provenienti dalle colline scanzesi. Ma non finisce qui: Degustazioni, Laboratori, Spettacoli, Concerti, Arte, Musica e molte altre iniziative animeranno la Festa.

Fino al 9 settembre Spazio Zero ospita la mostra "Enchanted Bodies / Fetish for Freedom", a cura di Bernardo Mosqueira, vincitore della nona edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte - EnterPrize. Mosqueira ha concepito un progetto che riunisce opere di 17 artisti internazionali accomunati dall’esperienza quotidiana della lontananza dal luogo di nascita, in quanto migranti temporanei, nomadi, rifugiati, deportati, immigrati o esuli. Venerdì 31 agosto alle ore 19.30 da Parco delle Rimembranze nel Comune di Adrara S.M. in provincia di Bergamo, parte la Degustafesta

BRESCIA Al Club Azzurri di via della Garzetta a Brescia va in scena sabato 1 e domenica 2 settembre dalle 10 alle 19 la fiera olistica ManiFesta. L'evento è dedicarto alle varie discipline del mondo olistico. La Sagra Settembrina di San Vigilio Monterotondo nel Comune di Passirano è in programma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre con un programma all'insegna delle serate danzanti e della cucina tipica bresciana. Insomma, una vera festa rurale: domenica 2 settembre, giorno del patrono San Vigilio, gli eventi cominceranno alle 10.30 (venerdì e sabato apertura alle 19.30). Serata di festa a Pieve di Tremosine sabato 1 settembre con un itinerario eno-gastronomico intervallato da musica ed allegria fra i vicoli, le piazzette ed i giardini del fascinoso ed antico borgo di Pieve. Torna la quarta edizione di ColleMetal, il primo mini-festival Metal organizzato da Pro Loco Collebeato. La manifestazione è in programma nell'area del nuovo centro civico "La porta del parco". Gli ingredienti? Musica metal e birra artigianale. Camunia Street Food torna a Pisogne per la terza edizione, confermando lo street food quale trend in continua crescita non solo sul territorio camuno sebino, ma anche su quello nazionale. La manifestazione si svolgerà i prossimi 31 agosto e 1-2 settembre sul lungolago pisognese con i migliori food truck d’Italia e appetitose proposte per tutti i gusti: tante simpatiche cucine su ruota invaderanno la bellissima cittadina lacustre inondando l’aria di profumi. Torna anche quest'anno dal 27 al 30 settembreper la 15° edizione la Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga. Saranno quattro giorni di festa con musica, intrattenimento e stand gastronomici. Dopo il grande successo dello scorso anno, la fotografia torna a essere protagonista con la seconda edizione del Brescia Photo Festival in programma fino al 2 settembre e quest'anno dedicato al tema "Collections". Il Festival promosso e organizzato da Fondazione Brescia Musei e dal Ma.Co.f. Centro della fotografia italiana – con il sostegno di Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Mo.Ca. Mille Miglia, con la collaborazione di LABA Libera Accademia di Belle Arti, Silvana Editoriale e Contrasto - quest’anno esplorerà l’affascinante universo del collezionismo fotografico. Al centro dell’attenzione l’arte del collezionare immagini proverbiali: dall’accumulo quantitativo alle scelte mirate, dall’approccio monotematico a quello enciclopedico, collezionare è una pratica fondata su una profonda passione, sulla volontà di possedere e di custodire oggetti preziosi, sull’appropriazione, atteggiamento tipico anche dello sguardo del fotografo. Numerose le mostre e gli eventi collegati al Brescia Photo Festival. Si estenderà fino alla fine dell’estate e sarà ospitato non solo da prestigiosi spazi cittadini come il Museo di Santa Giulia e il Ma.Co.f. Centro Italiano della Fotografia e del Mo.Ca. ma anche da luoghi preziosi del territorio provinciale - Desenzano, Coccaglio e Montichiari. Saranno due le mostre principali al Museo di Santa Giulia: Ferdinando Scianna. Cose, a cura di Luigi Di Corato e Percorsi paralleli. La Collezione Mario Trevisan, a cura di Mario Trevisan con Renato Corsini e Luigi Di Corato. COMO La 42° edizione della Sagra dell'Alborella a Villa Romanò di Inverigo, nel Comasco, si svolge dal 24 agosto al 9 settembre. Un evento dedicato all'alborella, tipico pesciolino di lago celebrato con menù a base di pesce (alborelle, calamari, pesce spada alla griglia, insalata di mare, spiedini di pesce). Non mancheranno piatti tipici della cucina brianzola (trippa, salame cotto) e pizze cotte nel forno a legna. In programma musica di orchestre sempre diverse e atmosfera semplice e familiare. Tutte le sere si balla con la musica delle orchestre. Dal 28 agosto al 4 settembre torna la Fiera di Sant’Abbondio a Como fra tradizione e innovazione. Il rinnovamento ha l’obiettivo principale di renderla inclusiva verso tutta la città di Como, di coinvolgere ristoratori, albergatori, negozianti, bar, enti e associazioni, in particolare quelle rappresentative del settore enogastronomico, oltre che di attrarre ancora più visitatori sul nostro territorio.

Il Comune di Como, organizzatore della manifestazione, si avvale di due partner principali: l’Associazione Cuochi (per l’area Nel Cuore dei Comaschi) e Coldiretti (Aree La Tradizione si rinnova e Fiera Zootecnica – Fattoria didattica). In particolare, la prima novità è stata realizzata a Porta Torre, nell’area mercatale e in largo Miglio, recependo la proposta progettuale di Coldiretti che prevede di affiancare allo storico concorso zootecnico una fattoria didattica per i bambini e il mercato di Campagna Amica. La Fiera si sviluppa in tre aree: Nel cuore dei Comaschi: complesso di S. Abbondio e dei SS. Cosma e Damiano, ingresso da via Regina. Fiera Zootecnica e Fattoria didattica: area Mercato Mercerie (fra via Diaz e via Volta) - viale Cattaneo – viale Varese (ingresso e stazionamento mezzi trasporto animali). La tradizione si rinnova: largo Miglio via Cesare Cantù – Porta Torre – viale Cattaneo Fino a domenica 23 settembre 2018 il m.a.x.museo di Chiasso ospita una mostra che celebra, a cento anni dalla nascita, Achille Castiglioni (1918–2002), architetto e designer di fama internazionale. L’esposizione – sviluppata secondo la curatela, il progetto di allestimento e la grafica di Ico Migliore, Mara Servetto (Migliore+Servetto Architects) e dell’architetto Italo Lupi, in collaborazione per la curatela con Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo– s’inserisce all’interno del filone dedicato ai “Maestri del XX secolo” ed è promossa in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni. Protagonista della stagione d’oro del design italiano, Achille realizza nella sua intensa attività professionale ben 484 progetti di allestimenti, 290 oggetti, tra i quali si annoverano vere e proprie icone della cultura del design, e 191 progetti di architettura.

CREMONA

Domenica 2 settembre alle 12 all'Auditorium Giovanni Arvedi - Museo del Violino a Cremona è in programma il concerto di violino di Aurelia Macovei.

Fino al 16 settembre l'Adadfain collaborazione con il Gruppo Fotografico Cremonese Bfi Adafa e il Museo di Storia Naturale presenta la mostra fotografica Duemillesimi di natura. Espongono: Lucia Arrigoni, Giusi Vignali, Germano Coelli.

Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre la Cerchia Muraria di Pizzighettone, in provincia di Cremona, propone Ambulina Rustida, per scoprire gli antichi sapori

Domenica 2 settembre, come ogni prima domenica del mese, il Museo Civico "Ala Ponzone" e il Museo Archeologico saranno gratuiti.

LECCO

Domenica 2 settembre è in programma uno degli eventi della 38° edizione del Palio del Baradello, la rievocazione storica dell’arrivo di Federico Barbarossa in città. Da non perdere domenica 16 settembre l’arrivo in città dell’imperatore Federico Barbarossa con la partecipazione di tutti i borghi, le contrade e i Comuni partecipanti al Palio. Intanto domenica 2 settembre al Castel Baradello dalle 15 è in programma la visita alla sentinella di pietra e l'esibizione di vari gruppi.

A Varenna in piazza San Giorgio venerdì 31 agosto arriva la Litro Band. Sul palco verranno proposti brani di Ligabue, Negrita, Vasco, 883, Caparezza, J-ax, Battisti, Litfiba, Subsonica e tanti altri.

Venerdì 31 agosto, sabato 1 settembre e domenica 2 settembre appuntamento con la "Festa sotto il campanile" di Galbiate. Ogni sera la manifestazione inizia alle 21 con musica, giochi per i bambini, cucina e sport. Domenica 2 settembre si inizia alle 14 con l'esibizione dei Falconieri delle Orobie.

LODI

Sabato 1 settembre alle 21.15 l'organo Riccardi della chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Martino di Casalpusterlengo tornerà a suonare. Si esibirà il maestro Eugenio Sacchetti per celebrare il lavoro di manutenzione straordinaria realizzato nelle passate settimane.

Da venerdì 31 agosto la comunità di Livraga è in festa per San Gennaro. Alle 21 in piazza con una serata di ballo liscio in compagnia di Marcolino one man show. Sabato 1 settembre, ore 21, si replica insieme a Pier e Morena. Sempre sabato, ore 21, presso la sala consiliare del Comune, è prevista l'inaugurazione di una mostra documento: "A balà ben se fa la murusa - Conoscersi, fidanzarsi, sposarsi". Domenica 2, alle 10.30, santa messa e processione con l'urna del santo per le vie del paese. Alle 21.30, si danza con l'orchestra Mario Ginelli.

Torna la kermesse estiva lodigiana "Lodi al Sole". Dal 16 giugno al 9 settembre la città si anima con spettacoli teatrali, molta musica di tutti i generi, readings di qualità, feste e cene sul lungo fiume e proposte creative per bambini e famiglie. La pluralità dei luoghi, unita a quella dei temi e delle tipologie di spettacoli, rappresenta la fisionomia più apprezzata e autentica dell’estate lodigiana, dove ogni fascia di popolazione si riconosce. Dal Broletto alla Cattedrale, passando per piazza Ospitale e il prestigioso chiostro del Liceo Verri, la città vive il clima magico di suoni e atmosfere, con la possibilità di abbinare l’aggregazione alla buona cucina e agli acquisti.

MANTOVA

Dal 6 al 10 settembre, el borgo di Pozzolo sul Mincio (MN), in occasione della ricorrenza della festività di Maria Bambina, patrona del paese, si svolge l’annuale Sagra del luccio in salsa. Nella zona degli impianti sportivi, in riva al Mincio, le principali orchestre locali allietano i partecipanti con i loro repertori che spaziano dal liscio al latino americano, dando modo agli appassionati del ballo, di calcare la vasta pista a disposizione. Gli stands gastronomici, sapientemente allestiti dalla locale Polisportiva, oltre al Luccio in salsa con polenta (piatto principe della manifestazione), permettono di gustare anche altre specialità tipiche mantovane, come i tortelli di zucca, il risotto col pistum (salsiccia di suino), il risotto coi saltarei (gamberetti di fiume) e l’immancabile torta sbrisolona; il tutto accompagnato da vini di qualità, tra cui non può mancare il lambrusco mantovano d.o.p. A contorno della manifestazione, tutta una serie di eventi tra cui mercatini, giochi, esposizioni e luna park.La domenica, nella piazzetta della chiesa, si tiene ormai da alcuni anni la rassegna Madonnari a Pozzolo, che permette di ammirare l’arte effimera del gessetto, nelle opere dei più quotati artisti del genere.

Dal 6 luglio al 9 settembre, nella sede del centro sportivo di Solferino ogni estate si festeggia il piatto più celebre e caratteristico della cucina delle colline moreniche del Garda: il Capunsèl di Solferino, gnocchetto di pane con l'aggiunta di amaretti sbriciolati nell'impasto.

Torna a Ceresara l'appuntamento di fine estate con “Convivio a Palazzo”, la Festa Rinascimentale che si svolgerà da venerdì 31 agosto al 2 settembre 2018 nel Palazzo Secco-Pastore di San Martino Gusnago, dove l’Associazione “Compagnia delle Torri” rievocherà lo storico banchetto che si tenne nel Palazzo nel 1491 tra il padrone di casa – il nobile Francesco Secco d’Aragona, Francesco II Gonzaga – marchese di Mantova ed Ercole I d’Este, Duca di Ferrara. Gli eventi inizieranno venerdì alle 20, sabato alle 15.30 e domenica alle 15.30.

MONZA

Dal 23 agosto al 2 settembre, a Seregno, 7° Oktoberfest Brianza, tra birre dell'oktoberfest di Monaco: Bue allo spiedo, Salsiccia Bavarese, Bretzel, Bratwurstel, Stinco, Strudel, Torta Foresta Nera…. e molto altro ancora!! Ristorante completamente coperto, area bambini, musica live tutte le sere, mercatini, giochi, attrazioni. Molte le iniziative che oltre la musica intratterranno i presenti, come raduni di auto, raduni di moto, esibizioni di boxe, una divertentissima biciclettata, la presentazione della nuova squadra del Seregno Calcio, vedere le stelle con il gruppo Astrofili di Villasanta, la gara man vs food e la serata “piccante”. Ingresso Libero.

Da martedì 11 a giovedì 13 Settembre il Gusto e il Divertimento tornano di casa a Parco Tittoni con arrosticini e bombette: uuna 3 giorni nel verde. Specialità di carne, birre, eventi e animazione.

Per il quarto anno consecutivo Croce Bianca Milano-sezione di Cesano Maderno presenta, da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre, il lungo weekend di street food e festache unisce i piaceri della vita, tra gusto e divertimento, senza perdere di vista i valori di solidarietà e aiuto del prossimo che caratterizzano l'associazione Croce Bianca. La formula, quest’anno, si arricchisce del gusto e del calore tipici del Sud Italia, grazie anche alla partnership con Il Terrone Fuori Sede. L’evento si svolgerà a Cesano Maderno nella centralissima piazza Arese e nell’ampia area alberata antistante il palazzo del Comune, con il Patrocinio del Comune di Cesano Maderno, e in collaborazione con il gruppo Italia On the Road – Cibo da Strada.

Dal 14 al 16 settembre 2018 va in scena a Muggiò, uno dei più grandi appuntamenti enogastronomici dedicati alla Porchetta, in tutta la sua tradizione e le sue tipologie, con tanti stand da tutta Italia, Birre selezionate ed etichette di Vini in abbinamento - oltre a Musica, Eventi ed Animazione per grandi e piccini.

Da giovedì 13 a domenica 16 Settembre, a Brugherio, va in scena Valtellina in Piazza una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità e festa, ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina.

L’associazione Circolo Culturale Vimercatese organizza dal 30 agosto al 2 settembre presso Villa Sottocasa e parco Trotti la sesta edizione di “Vimercate e Vino” ricca di novità e divertimento. Vimercate e Vino ancora una volta con i suoi vini esclusivi, frutto di una sapiente selezione, ricorderà che saper bere in modo sano, significa soprattutto sapersi emozionare affinando la propria conoscenza e le proprie percezioni sensoriali. Lo scopo dell’evento è duplice: da un lato la divulgazione del concetto “Bere meno, bere meglio”, oggi più che mai rilevante soprattutto tra le giovani generazioni, e dall’altro la valorizzazione del concetto culturale enologico italiano, dal quale ricaviamo uno dei prodotti di maggior rappresentanza del nostro Paese in ambito internazionale.

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga di Guerre Stellari. (Tutte le informazioni).

Dal 11 agosto al 23 settembre, arriva all’Arengario di Monza la mostra “Gilles Villeneuve. Il mito che non muore” per ripercorrere la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico attraverso l’esposizione di oltre 150 fotografie di Ercole Colombo, corredati dai testi di Giorgio Terruzzi, che accompagnano il visitatore lungo la vicenda biografica di Villeneuve. Negli spazi dell’Arengario, in Piazza Roma, saranno in mostra le immagini più significative di una carriera folgorante, una lunga successione di sorpassi, azzardi e sbandate, che contribuirono a far nascere tra i tifosi ferraristi quella “Febbre Villeneuve” che mai li abbandonerà. La mostra, promossa dall’Amministrazione Comunale, è a cura di Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi, organizzata e prodotta da ViDi, in collaborazione con Motorsport Images e il Museo Gilles Villeneuve.

In occasione del Gran Premio di Monza 2018 tornano nel centro storico di Monza gli eventi collaterali di Monza Fuori GP: un programma ricco di iniziative culturali, sportivi e ricreativi da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre. L'inaugurazione ufficiale della manifestazione è in programma giovedì 30 agosto alle ore 17.00 in piazza Trento e Trieste. Poi, fino a domenica 2 settembre Monza Fuori GP 2018 prevede un susseguirsi continuo di eventi per tutti i gusti. Monza Brianza -Il programma di Monza Fuori GP 2018 va dalle esibizioni di moto alle prove gratuite di pattinaggio, atletica, ginnastica, boxe, pallavolo e scherma in piazza Trento e Trieste a quelle di hockey su pista in piazza Roma (sia per adulti che per bambini), fino alle installazioni a ciclo continuo del mondo Ferrari in piazza Trento e Trieste. Ogni sera c'è la Cena sotto le Stelle in piazza Carrobiolo. Per le buone forchette c'è anche lo Street Food Village in piazza Cambiaghi, con cibo di strada e animazione. Per le vie del centro di Monza non mancano le mostre, le attività per bambini (compreso il circuito di minimoto, sabato alle 11.00) e gli spettacoli serali con musica e dj-set. Tra i concerti in programma, quello inaugurale del Nuovo Corpo Bandistico Città di Monza in piazza Trento e Trieste (giovedì alle 17.30), ma ci sono anche i dj-set in piazza Cambiaghi: quello di Russell Leetch e Elliott Lion degli Editors (giovedì alle 24.30), di Marvin e Andrea Prezioso (venerdì alle 21.00), di Mari Ferrari (venerdì alle 24.00); e poi c'è il Radio Number One Festival Show '90/2000 con laser show ed effetti speciali (sabato alle 22.00). Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Da domenica 8 luglio a domenica 2 settembre al Centro sportivo Ambrosini di via Solferino a Monza appuntamento con la rassegna "E...state con noi". L’iniziativa, attiva sin dagli Anni Ottanta, rappresenta un’importante occasione di aggregazione collettiva per anziani e famiglie che nei mesi estivi hanno l’opportunità di partecipare ad attività ricreative, ballo liscio con orchestra live, cabaret, concorsi canori, momenti di gioco, dibattiti informativi. Un modo per trascorrere pomeriggi e serate in allegria, nei mesi di luglio e agosto.

PAVIA

Tutti i sabati e le domeniche di giugno, luglio e settembre 2018: visite guidate alle merlature della torre sud-est del Castello Visconteo. Grazie a un recente intervento di recupero del sottotetto, attraverso una stretta scala in pietra, una passerella in legno e infine una seconda scala in mattoni trecenteschi, è oggi possibile raggiungere la sommità della torre sud-est del castello visconteo. Da un'altezza di 47 metri è possibile ammirare la vista mozzafiato sulla città, e anche oltre. Visite guidate tutti i sabati e le domeniche nei mesi di giugno, luglio e settembre 2018, ogni mezz'ora (a partire dalle 14.30, poi alle 15, 15.30, 16, 16.30), con turni di 10 partecipanti alla volta, al costo di 5 euro.Prenotazione obbligatoria: 0382.399770 prenotazionimc@comune.pv.itA Valverde sabato 4 agosto torna la serata evento dedicata alla grande musica: la Traviata di Giuseppe Verdi andrà in scena sotto le stelle, nel “teatro lirico” all’aperto allestito a Valverde. Inizio all 21.15. E' la ventesima tappa del Festival Ultrapadum 2018.

In provincia di Pavia dal 27 luglio al 9 settembre a Codevilla agostissimo presso il Parco Comunale, il 25 agosto sagra delle pappardelle, il 26 agosto balli. A Robbio, in provincia di Pavia, è tutto pronto per la 34° edizione del Palio dl'Urmon, con dieci giorni di festa dal 23 agosto al 2 settembre. Ci saranno esibizioni sportive, rassegne canore, sfilate di moda, sfide fra i rioni, notti bianche, stand gastronomici e molto altro ancora che culminerà domenica 2 settembre con la suggestiva sfilata storica per le vie del centro e la palpitante corsa delle carriole fra rioni, una gara sportiva unica nel suo genere che assegnerà il 34° palio al rione che taglierà per primo il traguardo. Filo conduttore di tutto sarà la Sagra del cotechino, nata in occasione della prima edizione del Palio dl'Urmon per rivalutare una specialità locale che in Lomellina ha una grande tradizione e merita una specifica promoione e valorizzazione, poi gli si è affiancata la sagra del salame della duja.

L'1 e 2 settembre si svolgerà la trentesima edizione della Sagra del riso Vialone a Sant'Alessio con Vialone, in provincia di Pavia. Per due giorni sarà possibile gustare ottimi risotti e prodotti locali, accompagnati da spettacoli, giochi e animazioni per i bambini. Ingresso gratuito.

Torna Vinuva, Festival del Vino e dell'Uva, a Stradella dal 30 agosto al 2 settembre. Quattro giorni di spettacoli, pranzi e cene, spettacoli musicali e culturali per le vie del centro cittadino con esposizione di prodotti tipici locali e degustazioni. Un appuntamento ormai fisso che apre gli eventi di settembre in Oltrepò Pavese e che attira anche un folto pubblico dalle provincie vicine.

SONDRIO

Chiuro da ben 34 edizioni organizza il “Grappolo d'Oro”, qualificato appuntamento con i migliori vini valtellinesi. Dal 7 al 16 settembre, frammenti di storia, incontri col gusto, momenti di cultura, spettacolo e musica faranno da sfondo alla principale protagonista della manifestazione: la viticoltura di montagna. Ricco come sempre il programma della manifestazione, in questo paese immerso in una delle più importanti aree viticole della Lombardia. Scenario ideale per concerti, mostre fotografiche e di intaglio, rassegne corali, degustazioni guidate, convegni, concorso enologico, percorsi di lettura, passeggiate, animazione, mercatini, spettacoli, itinerari gastronomici, manifestazioni sportive a piedi e in bici, esposizioni, laboratori, giochi di abilità e tanto altro. Dieci giorni tra vigneti e antichi borghi, tra gli scorci memorabili del centro storico di Chiuro, che conserva intatto l’impianto medievale ove risiedevano nobili che vivevano in edifici coronati da torri. Ancora oggi le strette vie, gli acciottolati, i portali impreziositi, nascondono antiche corti e palazzi signorili ove è possibile respirare storie di un tempo. Un tuffo nel passato, ma con uno sguardo al futuro della viticoltura della provincia di Sondrio. Durante il mese di settembre i ristoranti di Chiuro aderiscono alla manifestazione proponendo piatti tipici valtellinesi accompagnati dai pregiati vini locali.

Dal 24 agosto al 1 settembre a Sondrio il Palio delle Contrade, tutte le contrade della città si sfidano in una serie di tornei sportivi. Tra le iniziative più attese la caratteristica Corsa dei Carretti Pazzi lungo la via Scarpatetti.

Dal 31 agosto al 2 settembre è in programma la 29esima Festa di Paniga, nell'omonima frazione morbegnese. Venerdì sera chicken & beer, riso saltato alle verdure e chili con carne. A seguire musica live con Indaco Rock Band e The Sunny Boys. Sabato sera cena a base di pizzoccheri, sciatt, carni alla brace e polenta e intrattenimento a cura della Raf Benzoni Band. Domenica pomeriggio giochi, musica ed animazione per tutti. Alle ore 15.45 partenza della camminata non competitiva di 6 km, a seguire cena e musica live con l’orchestra Emanuela Bongiorni.

VARESE

Dal 7 al 9 settembre, 17^ Sagra del Fungo a Cunardo, presso la "Baita del Fondista". Menu a base di funghi porcini freschi accompagnati da ottimi vini e gustosi dolci. Capannone Coperto e Servizio Bus Navetta Gratuito.

Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre il festival "Il Lago Cromatico" sarà ospite della tradizionale regata storica Verbano Classic per barche tradizionali e d’epoca, organizzata da oltre venti anni dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano e dal Circolo Velico Medio Verbano a Laveno Mombello e a Cerro di Laveno.Il Festival Il Lago Cromatico porterà due momenti musicali all’interno della manifestazione. Venerdì a Cerro di Laveno, alle 19 sul lungolago, si esibirà la Bandela Del Ghezz con il suo repertorio che passa dalle tarantelle di Campania e Calabria alle pizziche pugliesi, dal saltanello abruzzese alle danze del piffero piemontesi, dalle gighe ai calissun, dalle munferrine ai valzer per arrivare ai brani di nuova composizione. Sabato presso il museo MIDeC di Cerro di Laveno alle 21.30 sarà protagonista la Filarmonica “G. Verdi” di Laveno Mombello, un’istituzione storica del territorio che regalerà al pubblico l’ ormai tradizionale concerto di settembre per il Festival.

Dal 31 agosto al 2 settembre, alla Corte del Ciliegio di Castellanza si rinnova l'ormai tradizionale appuntamento del Festival della Birra Artigianale. Ottima birra: abbiamo selezionato quattro tra i migliori mastri birrai della nostra zona che vi proporranno il meglio della loro produzione. Ottima cucina: i maestri griglia tori dell'Associazione Statale 33 lavoreranno per soddisfare appetiti di tutte le dimensioni con prodotti di alta qualità e, dove possibile, a km. 0.

Dal 14 giugno all'1 settembre a MalpensaFiere va in scena la quarta edizione del Latin Fiexpo, il festival latinoamericano organizzato da Fam Eventi in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio. Un concentrato di danza, musica, gastronomia, cultura e artigianato per tutta l'estate. Aperto da martedì a domenica dalle 19.30 alle 3. (Tutte le informazioni).

Diga del Penperduto a Somma Lombardo sul Ticino: un vero e proprio gioiello di ingegneria fluviale, ora aperto al pubblico con visite guidate ogni domenica. Si può anche pernottare nell’ostello ristrutturato di recente. Per la particolarità dell’area, ogni visita è accompagnata da una guida, che vi condurrà al Museo, al giardino dei Giochi d’acqua, alla scoperta delle dighe del Panperduto, della nuova Centrale Idroelettrica e alla scala di risalita dei pesci. L’itinerario di visita dura circa 90 minuti.