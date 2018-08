Milano, 3 agosto 2018 - Mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 6, 7 e 8 agosto.

Da non dimenticare 10 imperdibili sagre o feste di agosto

Ma anche la DOMENICA AL MUSEO: oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accolgono liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali Il Decreto 27 giugno 2014, n. 94, in vigore dal 1° luglio 2014, stabilisce che ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

MILANO

Il 4 agosto, alle 21, al Castello Sforzesco di Milano va in scena la "Compagnia Balletto di Milano", con "La vie en rose ...Boléro". Uno spettacolo nell'ambito della rassegna "Estate Sforzesca" organizzata dal Comune di Milano. Passa dall'esuberanza, all'ironia, alla nostalgia ... La vie en rose è un omaggio agli Chansonnierdei quali traduce in danza i testi poetici di indimenticabili successi per raccontare storie d'amore, solitudini e incontri. E così ci si diverte con Sur la table, Les Bourgeois oLa valse à mille temps, ci si emoziona con Le feuilles mortes oToutes les visages de l'amour, si sogna con Hier encore accompagnati dalle voci di Charles Aznavour, Jacques Brel e la più celebre chanteusedi sempre Edith Piaf. Nella seconda parte della serata Boléro, il brano più celebre di Maurice Ravel, che nella versione del Balletto di Milano assume nuovi significati: da gioco di seduzione e attrazione verso un'essere simile, ad un moltiplicarsi di incontri. I corpi sinuosi dei protagonisti, Angelica Gismondo e Alessandro Torrielli, prendono vita in un fascio di luce iniziale per poi creare intrecci e figure di straordinario impatto nel crescendo musicale e coreografico.

Per i milanesi più temerari, organizzare una grigliata con amici e parenti può essere complicato a causa della mancanza di adeguati spazi all’aperto. La proposta arriva dal Novotel Milano Linate che per tutte le domeniche di luglio e agosto, a partire da domenica 15 luglio organizza il “Chill&Grill”: un gustoso aperitivo con grigliata a bordo piscina.Un barbecue variegato, che soddisfa tutti i gusti: costine di maiale, wurstel e salamelle esaltati dalle erbe e dalle spezie raccolte dall’orto della struttura, prova dell’attenzione dell’ hotel per il mondo green e per la ricerca di prodotti di qualità a km0; verdure e pannocchie grigliate in pieno american style, tutto accompagnato da una fragrante focaccia al rosmarino, anche in versione gluten free, per venire incontro alle esigenze di tutti. A fare da perfetta cornice è la piscina immersa nel verde del parco, ideale per rilassarsi mentre si sorseggia un drink o per rinfrescarsi dalla calura estiva. Il Novotel Milano Linate offre il connubio perfetto tra divertimento, gusto e relax.Il costo dell’ aperitivo “Chill&Grill” con 1 drink incluso, dj set e accesso alla piscina dalle 18.30 alle 22.00, è di 20€. Si raccomanda la prenotazione almeno 24 ore prima dell’evento. Se gli ospiti lo desiderano, possono arrivare alle ore 12.00, in tempo per il goloso “Il Pic-nic nel parco” e poi rilassarsi in piscina nel pomeriggio, aspettando l’aperitivo “Chill&Grill”. Il costo dell’intera giornata è di 35€, con accesso alla piscina fino alle 22.

Ricco calendario di appuntamenti all'Idroscalo di Milano, storica meta di riferimento per il tempo libero di chi vive a Milano e nell'hinterland. Per il mese di luglio appuntamento con tanti eventi sportivi, laboratori, corsi, campus estivi, aree verdi rivalorizzate, percorsi dedicati all'arte e una stagione balneare che offre, oltre alle piscine di Punta dell'Est e della Villetta, un bacino con acque ripulite dalle alghe. (Tutte le informazioni)

Volete ammirare Milano da un punto di vista davvero unico fino a sera, dal luogo più sorprendente della città? La Veneranda Fabbrica del Duomo comunica gli orari relativi da giugno a settembre, confermando il prolungamento del servizio 7 giorni su 7 nei mesi di luglio ed agosto, per permettere ai milanesi ed ai turisti di godere dell’esperienza di salire sulle Terrazze, con ascensore o scale, nella stagione in cui il sole tinge di colori e di tinte straordinari il candido marmo della Cattedrale. Prolungamento dell’apertura delle Terrazze del Duomo tutti i giorni fino alle 20. L’ultima salita è prevista alle ore 19.10.

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ha aperto la mostra Leonardo da Vinci Parade, la prima iniziativa realizzata in vista delle celebrazioni per il V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) per il programma "Milano e Leonardo". L’esposizione, curata dal Museo e realizzata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, resterà aperta fino al 13 ottobre 2019. L'esposizione si sviluppa nella Sala Mostre e negli spazi attigui. Espone 52 modelli storici leonardeschi e 29 affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito al Museo nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da Fernanda Wittgens. Accanto ai modelli di macchine sono esposti alcuni modelli di architetture militari e civili in gesso e terracotta recentemente restaurati e da tempo non esposti. Affiancati ai modelli, gli affreschi strappati della Pinacoteca Brera sono esposti su due grandi pareti a evocare le rastrelliere dei depositi museali, con l’obiettivo di costituire una suggestiva quadreria che documenti chiese ed edifici di Milano in molti casi scomparsi. Tra gli autori presenti, un ruolo fondamentale è costituito da Bernardino Luini con la sua scuola, uno dei pittori di maggior successo in Lombardia nei primi decenni del XVI secolo. Tutte le informazioni

Il mondo fantastico di Harry Potter a Milano con 'Harry Potter: The Exhibition', alla Fabbrica del Vapore dal 12 maggio al 9 settembre. Per la prima volta giunge così in Italia l'esposizione itinerante sulle storie di maghi create dalla scrittrice J.K. Rowling e sulle loro trasposizioni cinematografiche, partita nel 2009 e visitata da 4 milioni di persone tra America, Oceania, Asia ed Europa. Nell'allestimento di 1600 metri quadrati si susseguono scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.I paesaggi di campagna di Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in Italia, nella mostra "Impressionismo e avanguardie", dall'8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo Reale di Milano.

L'artista messicano Javier Marìn celebrato al MUDEC - Museo delle Culture di Milano con la mostra Corpus, in scena da mercoledì 20 giugno e fino al prossimo 9 settembre 2018. L'artista contemporaneo è famoso per le sue sculture apprezzate in tutto il mondo. Nella città meneghina torna per parlare di Messico e di arte messicana. (Tutte le informazioni)

Appuntamento alla Pinacoteca Ambrosiana (piazza Pio XI) sabato 4 e domenica 5 agosto alle 11.30 e alle 13.30 con “Weekend in museo: visite e momenti musicali” che vedrà la partecipazione degli allievi dell’Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che si esibiranno in concerti con con musiche di Saux, Ockeghem, Janequin, Telemann e Händel. I concerti saranno anticipati da una breve introduzione alla Pinacoteca Ambrosiana a cura dei volontari di Volarte.

Quarta edizione del Milano Latin Festival, un viaggio ideale nella realtà latinoamericana, dove le parole d’ordine saranno anche quest’anno: musica, concerti, balli e gastronomia dal 14 giugno al 18 agosto sempre ad Assago. L’edizione 2018 è dedicata al Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’America Latina e Caraibica con particolare attenzione alle tradizioni folkloristiche, alla danza ed alla musica. Come nelle edizioni precedenti, partnership con importanti istituzioni, associazioni, fondazioni edonlus operanti in Italia per l’America Latina. Inoltre, sarà presente il Salone delle Nazioni dedicato alle Rappresentanze Diplomatiche dell’America Latina, Enti ed Istituzioni.

Abiti, porcellane, oggetti preziosi, maschere, statue, tigri e serpenti, per raccontare da un punto di vista storico e concettuale i mutamenti dell'idea di lusso. E' 'Luxus - Lo Stupore della Bellezza', l'originale mostra promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, da Palazzo Reale e dalla Fondazione Stefano Zecchi, aperta al pubblico dal 12 luglio al 30 settembre. Allestita nell'Appartamento dei Principi di Palazzo Reale, vuole essere "un percorso di educazione estetica per comprendere la storia e il concetto di Lusso".

Palazzo Morando ospita la mostra Outfit '900, in programma fino al 4 novembre 2018 nelle splendide sale del museo dedicate all'esposizione a rotazione della collezione civica. Una mostra che espone gli abiti più belli ed eleganti della collezione di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine. Una selezione di outfit dal 1900 agli anni '90 del secolo scorso, in grado di raccontare lo stile, le occasioni, le scelte e le storie personali di elegantissime signore e della città di Milano.

Una sola mostra, sei sedi diverse: così Milano rende omaggio a Alik Cavaliere a venti anni dalla morte dello scultore che fu studente, docente e anche direttore dell'Accademia di Brera. Oltre a Palazzo Reale la mostra gratuita 'Alik Cavaliere. L'universo verde' (visitabile dal 27 giugno al 9 settembre) si dipana per il museo del Novecento, che ospita le Avventure di Gustavo B, l'università Bocconi, Palazzo Litta, le Gallerie d'Italia e l'Atelier Alik Cavaliere in un percorso che unisce dalle monumentali Metamorfosi dei tardi anni Cinquanta alle incisioni.

Dal 10 luglio al 16 settembre 2018, Palazzo Reale di Milano ospita "Pino Pinelli. Pittura oltre il limite", una mostra dedicata al pittore catanese classe 1938, la prima di un maestro della pittura analitica in una sede così importante. La rassegna è curata da Francesco Tedeschi ed è promossa dal Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e da Gallerie d’Italia, in collaborazione con l’Archivio Pino Pinelli. (Tutte le informazioni)

Brasile. Il coltello nella carne è la mostra ospitata dal PAC di Milano per andare sulle tracce dell'arte contemporanea. Da mercoledì 4 luglio al 9 settembre in mostra una selezione di 30 artisti brasiliani di diverse generazioni dagli anni Settanta in poi. (Tutte le informazioni)

Fino al 4 novembre al Mudec in scena "Modigliani Art Experience" affascinante racconto, ricostruito attraverso immagini, musiche, evocazioni e suggestioni, che ricompone davanti agli occhi del visitatore l’universo di Amedeo Modigliani pittore e scultore, e che permette di proiettarsi nel contesto parigino di cui l’artista fu assoluto protagonista.

Martedì 10 luglio è stata inaugurata la prima mostra personale di Riccardo Zangelmi “Potere ai Piccoli”, tutta realizzata in mattoncini Lego, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con LegoItalia. L’esibizione rappresenta il debutto ufficiale nel campo dell’arte di Riccardo e sarà ospitata presso lo Spazio Eventi di Palazzo Pirlli in via Fabio Filzi 22 a Milano fino al 20 settembre. Tutte le informazioni

Al Museo del Novecento fino al 26 agosto è in mostra la mostra antologica dedicata alla pittrice Giosetta Fioroni, a cura di Flavio Arensi con Elettra Bottazzi.

Fino al 26 agosto il Museo delle Culture di Milano, ospiterà un particolare progetto espositivo che metterà in mostra una selezione di preziosi batik indonesiani, provenienti in gran parte da collezioni private e che ha l’obiettivo di narrare la storia di questo tessuto che si porta dietro cultura, tradizione e che ancora oggi viene lavorato artigianalmente.

Tutti gli anni la prima domenica di agosto a Boffalora Sopra Ticino si tiene la Festa Patronale di Santa Maria della Neve. Tutti in festa per rendere omaggio alla patrona del paese. In programma degustazioni di prodotti tipici, mercatini artigianali, canti e balli e riti religiosi. Non mancherà la tradizionale cuccagna sul Naviglio.

BERGAMO

Dal 3 al 5 agosto, a Parre, in occasione del suo 50°esimo di fondazione, il Gruppo Lampiusa organizza il Festival internazionale del Folklore in concomitanza con la tradizionale Sagra del Capù, che è ormai giunta alla 24°esima edizione. A partire dalle 19, sarà possibile gustare i rinomati Capù, involtini di verza con ripieno di magro, e si esibiranno poi alcuni gruppo folkloristici. A conclusione di ogni serata, si farà una ricca tombola e si potrà ballare e divertirsi con le migliori orchestre. Durante la manifestazione sarà inoltre allestito l’angolo antico, zona in cui si potranno ammirare uomini e donne vestiti con il seicentesco costume che ripropongo gli antichi lavori come la preparazione dei Capù o dei “Salta so” (dolci simili alle frittelle), la costruzione di gerlini o la preparazione di scarpe di pezza.

Il 4 e 5 agosto, nel centro storico di Bossico edizione 2018 della 'Festa del Pane di Patate', la manifestazione alla riscoperta del passato e delle sue tradizioni con l’apertura dei vecchi forni a legna nei cortili del centro storico con la panificazione del tradizionale pane di patate.

Dal 31 luglio al 5 agosto a Filago in provincia di Bergamo, è in programma Filagosto Festival.

Fino al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre torna in Accademia Carrara la seconda edizione del "Carrara Summer Camp", il campus estivo per giovani esploratori dell’arte dedicato ai bambini da 6 a 11 anni. Nove settimane per fare tante nuove scoperte. In mattinata previsti esperimenti pittorici, racconti avventurosi, incontri speciali con animali fantastici e personaggi incredibili. Nel pomeriggio, invece, spazio al movimento e all’espressività con l’hip-hop, lo yoga, il teatro e molto altro ancora. Per info e prenotazioni, contattare i servizi educativi dell’Accademia Carrara allo 035.234396 (interno 2).

La programmazione estiva della GAMeC (Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea) propone "Il diletto delpraticante", prima personale in un’istituzione museale italiana dello scultore americano Gary Kuehn, a cura di Lorenzo Giusti. Suddivisa tra gli spazi espositivi della Galleria e la prestigiosa Sala delle Capriate, nell’antico Palazzo della Ragione di Bergamo, la mostra accoglierà un nucleo significativo di circa 70 opere, tra le più importanti della produzione dell’artista. La mostra è visitabile fino a lunedì 26 agosto 2019.

Fino al 9 settembre Spazio Zero ospita la mostra "Enchanted Bodies / Fetish for Freedom", a cura di Bernardo Mosqueira, vincitore della nona edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte - EnterPrize. Mosqueira ha concepito un progetto che riunisce opere di 17 artisti internazionali accomunati dall’esperienza quotidiana della lontananza dal luogo di nascita, in quanto migranti temporanei, nomadi, rifugiati, deportati, immigrati o esuli. BRESCIA Da giovedì 2 a domenica 5 agosto torna la nuova edizone di Lonato in Festival con artisti di strada e incanti dal mondo. Tutte le informazioni. Venerdì 3 agosto in Località Maniva per la rassegna il Festival della Montagna Bresciana, è in programma la Festa del Gnocco. Da venerdì 3 a domenica 5 agosto a Soiano del Lago è in programma la 4° edizione della Sagra del Toro allo spiedo​. Da venerdì 3 a lunedì 6 agosto a Maclodio è in programma il Festival del pane e dei pesci: Festival in cui si potranno degustare i piatti tipici bresciani e portate a base di pesce di risorgiva. Dal 3 al 7 agosto, a Monasterolo del Castello, 18° PorchetFest 2018: la tensostruttura del campo sportivo, ospiterà la 17° PorchetFest all'insegna del gusto e del divertimento. il menù propone un piatto dove la porchetta alla brace con polenta, funghi e formaggio si trasformano nel famoso contagiosissimo Porchettone (su ordinazione). Le proposte culinarie della PorchetFest proseguono con molti altri piatti per soddisfare tutti i gusti. Tutte le serate saranno accompagnate da musica dal vivo di gruppi rock e disco/dance. Domenica 5 agosto a Iseo è in programma un nuovo appuntamento con Vanitas Market. Torna la Festa del Lago e dell’Ospite, giunta alla 52ª edizione, tradizionale ritrovo estivo all’insegna del divertimento, dell’ospitalità e del sano mangiare e bere in riva a una delle più belle spiagge del lago di Garda. Al porto di Rivoltella sul Garda, con il patrocinio del Comune di Desenzano e l’organizzazione del gruppo folcloristico Cuori Ben Nati, agosto inizia nel segno della festa con cinque serate di buona cucina, spettacoli, musica e animazione, sport e tornei, tutto rigorosamente in riva al lago. Da mercoledì 1 a domenica 5 agosto, saranno attivi dalle 19 gli stand gastronomici che serviranno le migliori specialità rivoltellesi e bresciane, secondo le ricette genuine delle cucine dei Cuori Ben Nati:. Ogni sera la pista offrirà uno spettacolo diverso. Giovedì 3 agosto dalle 21 serata latina con la band “Esquin Caliente”; venerdì 4 agosto si ballerà invece con “OXXXA”. Sabato 4 agosto la giornata inizierà presto con la gara di pesca per “Pierini” 15° Trofeo “L’Orafo” di Ferrari M&G”, poi torneo di “Beach Volley 3x3” e dalle 21 serata dance con la “Curly Band”; alle 22.30 una pausa per la sfilata della giovane stilista desenzanese Beatrice Caccamo, che presenterà gli abiti prêt a porter della sua collezione. Domenica 5 agosto alle 9 la giornata prenderà il via con la tradizionale biciclettata tra il lago e l’entroterra “Na pedalada a Riultèla”, promossa dal gruppo “Cicloamatori Rivoltella”. Il pomeriggio in spiaggia si giocheranno le fasi finali del torneo di “Mini ball 2016” 18° Memorial “Carlino Beschi” e 7° Trofeo “Beach Cafè”. La 52ª Festa del Lago si chiuderà con il liscio dell’orchestra “Magnifici” e i bagliori del tradizionale spettacolo pirotecnico, alle ore 23, quando un tripudio di luci ed effetti illumineranno il lago e il cielo di Rivoltella. Il clima di festa proseguirà poi lunedì 6 agosto, sempre al porto di Rivoltella con la serata speciale a entrata libera organizzata dal Classic Rock Beach Café: sul palco il Trio Saretrio in “Pirlo Pota e Rock & Roll”, musica e divertimento assicurato con l’artista bresciano Piergiorgio Cinelli. Dopo il grande successo dello scorso anno, la fotografia torna a essere protagonista con la seconda edizione del Brescia Photo Festival in programma fino al 2 settembre e quest'anno dedicato al tema "Collections". Il Festival promosso e organizzato da Fondazione Brescia Musei e dal Ma.Co.f. Centro della fotografia italiana – con il sostegno di Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Mo.Ca. Mille Miglia, con la collaborazione di LABA Libera Accademia di Belle Arti, Silvana Editoriale e Contrasto - quest’anno esplorerà l’affascinante universo del collezionismo fotografico. Al centro dell’attenzione l’arte del collezionare immagini proverbiali: dall’accumulo quantitativo alle scelte mirate, dall’approccio monotematico a quello enciclopedico, collezionare è una pratica fondata su una profonda passione, sulla volontà di possedere e di custodire oggetti preziosi, sull’appropriazione, atteggiamento tipico anche dello sguardo del fotografo. Numerose le mostre e gli eventi collegati al Brescia Photo Festival. Si estenderà fino alla fine dell’estate e sarà ospitato non solo da prestigiosi spazi cittadini come il Museo di Santa Giulia e il Ma.Co.f. Centro Italiano della Fotografia e del Mo.Ca. ma anche da luoghi preziosi del territorio provinciale - Desenzano, Coccaglio e Montichiari. Saranno due le mostre principali al Museo di Santa Giulia: Ferdinando Scianna. Cose, a cura di Luigi Di Corato e Percorsi paralleli. La Collezione Mario Trevisan, a cura di Mario Trevisan con Renato Corsini e Luigi Di Corato. Fino a venerdì 24 agosto è in programma Parco Ducos Festival, la sezione eventi di Estate in Città dediata alla musica d’ascolto. Il Castello di Polpenazze del Garda (Bs) ospita dal 3 al 6 agosto la 20esima edizione della "Biofesta", ormai tradizionale appuntamento dell’estate gardesana dedicato alle produzioni biologiche dei territori bresciani e lombardi. Quattro giorni di enogastronomia, produzioni tipiche, degustazioni, musica e cultura all’insegna della filosofia bio ed eco-compatibile organizzati dall’associazione Naturalmente. Sabato 4 agosto dalle 16 alle 24 e domenica 5 agosto dalle 9 alle 23 apre il grande mercato dei produttori, mentre già da venerdì sera, alle 19.30, è attivo lo stand gastronomico con il celebre “BioSpiedo”, variante biologica del più classico fra i piatti della gastronomia bresciana. Presso il Sagrato della Chiesa, c'è il ristorante Vegano, curato dal G.A.S. Montezalto di Polpenazze e dalla cuoca Chiara Ravelli, titolare di “Cucina 64”, mentre ogni sera c'è la musica all’insegna di sonorità folk, blues, rock e etniche. In programma venerdì il comncerto-spettacolo di Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Italiana, sabato tocca a La Piccola Orchestra di Fulvio Anelli, domenica c'è l'Officina delle Note e lunedì Corimè. COMO Sabato 4 agosto e domenica 5 agosto torna la festa per la Madonna della Neve a Pusiano. Il piccolo paese che si affaccia sull'omonimo lago si animerà con l’illuminazione di case, cortili e barche con i lümìtt e balunìtt, oltre a pranzi all’aperto e fuochi d’artificio. Sabato alle 22.30 sono in programma i fuochi d'artifico. Sabato 4 agosto nell'ambito del Como Summer Festival in piazza Grimoldi è in programma il concerto di Luca Ghielmetti Band, Andrea Parodi e Lucia Comnes. L'arena di Caglio, sabato 4 agosto ospiterà dalle 19:00 "Cay Wurst" cucina bavarese con deliziose specialità. A seguire alle 21 concerto con i "Noxout", cover band a 360°. Nell’ambito del processo di rivalorizzazione della Pinacoteca Civica di Como e di una nuova progettazione degli spazi, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Como organizza la mostra “Giuseppe Terragni per i bambini: l’Asilo Sant’Elia” che si terrà dall'8 giugno al 4 novembre nelle sale destinate alle esposizioni temporanee della Pinacoteca. L’idea di dedicare una mostra all’Asilo Sant’Elia, capolavoro dell’architettura razionalista comasca progettato da Giuseppe Terragni a partire dal 1934 e realizzato nel 1936, nasce dal ritrovamento nei depositi della Pinacoteca e dell’Asilo di alcuni arredi d’epoca, a misura di bambino, in parte realizzati su disegno dello stesso Terragni. Da qui la scelta di presentarli al pubblico – dopo un attento lavoro di recupero e restauro - riuniti insieme per la prima volta, permettendo al visitatore di meglio comprendere un tema estremamente accattivante e attuale come l’ideazione di uno spazio collettivo per l’infanzia. Fino a domenica 23 settembre 2018 il m.a.x.museo di Chiasso ospita una mostra che celebra, a cento anni dalla nascita, Achille Castiglioni (1918–2002), architetto e designer di fama internazionale. L’esposizione – sviluppata secondo la curatela, il progetto di allestimento e la grafica di Ico Migliore, Mara Servetto (Migliore+Servetto Architects) e dell’architetto Italo Lupi, in collaborazione per la curatela con Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo– s’inserisce all’interno del filone dedicato ai “Maestri del XX secolo” ed è promossa in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni. Protagonista della stagione d’oro del design italiano, Achille realizza nella sua intensa attività professionale ben 484 progetti di allestimenti, 290 oggetti, tra i quali si annoverano vere e proprie icone della cultura del design, e 191 progetti di architettura.

CREMONA

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio e da venerdì 3 a domenica 5 agosto a Corte de’ Frati in provincia di Cremona, è in programma la Festa della Birra. E per i 25 anni della festa le date di raddoppiano ; due week-end con ottima birra (anche a caduta), cucina e musica.

Presso l'agriturismo Garzide, in via Cantoni a Crema, la trentasettesima edizione della “Tortellata cremasca”. Fino alle ore 24 servizio cucina e bar. Stasera la musica di Davide Santacolomba. Si replica il 4, 5, 10, 11 e 12 agosto.

Presso il centro diurno di Pianego, fino a domenica 5 agosto, la tredicesima edizione della “Sagra del Tortello”. Tutte le sere sarà possibile degustare tortelli cremaschi e altre prelibatezze, il tutto accompagnato da buona musica e balli.

Fino al 16 settembre l'Adadfain collaborazione con il Gruppo Fotografico Cremonese Bfi Adafa e il Museo di Storia Naturale presenta la mostra fotografica Duemillesimi di natura. Espongono: Lucia Arrigoni, Giusi Vignali, Germano Coelli.

Presso la rocca sforzesca e l'ex filanda di Soncino, l'esposizione dal titolo “La forza del desiderio” di Marco Cornini. La mostra è visitabile, fino a martedì 28 agosto, da martedì a venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero.

LECCO

Sabato 4 agosto sul Lungo Lario Cesare Battisti è in programma il "Mercatino della creatività". L'evento è organizzato dall'associazione La Fenice dalle 7 alle 22.

Venerdì 3 agosto e Domenica 5 agosto torna l'International Organist Review nella Chiesa di San Giorgio a Varenna. Il primo concerto, con Giulia Patruno e Paolo De Matthaies, è in programma venerdì alle 21. Il secondo è in programma domenica, sempre alle 21, con Franz Gunthner all'organo.

A Lierna Sabato 4 agosto è in programma "La bionda nel Castello" nel Castello di Riva Bianca. L'evento è dedicato alle birre artigianali, ma non mancherà la musica.

Domenica 5 agosto a Villa Manzoni, dalle 9.45 alle 17.30, si può partecipare al "Tour Manzoniano", una giornata insolita e diversa a Lecco alla scoperta del capolavoro letterario di Manzoni che rivive in Villa Manzoni grazie ad una rivisitazione teatralizzata con attori professionisti. Nel pomeriggio una guida turistica racconterà Lecco nei suoi diversi aspetti: il passato medievale, l’architettura neoclassica, i suoi personaggi illustri, per concludere con una crociera sul lago di Lecco.

LODI

Nel fine settimana, ogni giorno a partire dalle 19, c'è il "Cavenago Summer Festival". Gli ingredienti? Musica, buon cibo e birre artigianali. La festa andrà avanti fino al 12 agosto.

Valloria, frazione del Comune di Guardamiglio, dal 3 al 6 agosto vivrà l'annuale appuntamento con la sagra dell'anatra, detta popolarmente "festa dal ndrot", evento che ricorre in occasione della sagra patronale di San Fermo. E' un evento che affonda le sue radici negli anni Quaranta.

Sabato a 4 agosto in piazza del Popolo a Casalpusterlengo dalle 9 è in programma il "Mercato dell'antiquariato", come ogni primo sabato del mese.

Torna la kermesse estiva lodigiana "Lodi al Sole". Dal 16 giugno al 9 settembre la città si anima con spettacoli teatrali, molta musica di tutti i generi, readings di qualità, feste e cene sul lungo fiume e proposte creative per bambini e famiglie. La pluralità dei luoghi, unita a quella dei temi e delle tipologie di spettacoli, rappresenta la fisionomia più apprezzata e autentica dell’estate lodigiana, dove ogni fascia di popolazione si riconosce. Dal Broletto alla Cattedrale, passando per piazza Ospitale e il prestigioso chiostro del Liceo Verri, la città vive il clima magico di suoni e atmosfere, con la possibilità di abbinare l’aggregazione alla buona cucina e agli acquisti.

A Cavenago d'Adda (Lodi) domenica 5 agosto c'è la "Gang Band Live" alla Festa Della Birra a partire dalle 21.

MANTOVA

Sabato 4 agosto dalle 16 a Castellaro Lagusello è in programma Vino in Borgo.

Sabato 4 agosto alle 21.15, nell'ambito di “MantovaMusica 2018”, in piazza Alberti è in programma il concerto di Antal Szalai e l’Orchestra Tzigana di Budapest.

Dal 6 luglio al 9 settembre, nella sede del centro sportivo di Solferino ogni estate si festeggia il piatto più celebre e caratteristico della cucina delle colline moreniche del Garda: il Capunsèl di Solferino, gnocchetto di pane con l'aggiunta di amaretti sbriciolati nell'impasto.

Il 4 agosto, dalle 8 alle 13, Lungo Rio a Mantova, Mercato Contadino del Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”. Alle 21.15 Piazza L.B. Alberti 'Mantovamusica - Serate in piazza Alberti' Antal Szalai e l’Orchestra Tzigana di Budapest. Ingresso a pagamento. E alle 21.15 Spazio all’aperto Cinema Mignon, via Benzoni 22 MantovaInBlues 2018 – Rural Blues Band Rock & Blues Association in collaborazione con Ass. Cult. Blue Train. In caso di maltempo all’interno del Cinema Mignon.

Dal 3 al 7 agosto, a Ponti Sul Mincio si festeggia la Sagra di San Gaetano. La festa propone giorni di musica, cucina tipica, grappe, mercatini, birra, giostre per ragazzi e bambini, il tutto contornato da una sana dose di allegria. L'invito è ad assaggiare i prodotti tipici della zona: strangolini, tortelli di zucca, risotto, costine, pollo e salamelle ai ferri.

Dal 3 al 7 agosto, torna più frizzante che mai la Fiera d'agosto di San Benedetto Po: tra musica, danza, ottimo cibo e mercatini anche uno spettacolo musicale. Gran finale con i fuochi d'artificio.

Dal 3 al 7 agosto, a Barbassolo si festeggia con la Sagra del Saltarel, il tipico gamberetto di acqua dolce, diffuso nella cucina mantovana. Oltre all'ottima cucina, tanta musica e intrattenimento.

MONZA

Venerdì 3 agosto a Vimercate ci sarà la Fiera di Santo Stefano. La Pro Loco ha organizzato una giornata all'insegna della tradizione che riporta la cittadina brianzola indietro nel tempo, al 1860 quando ha avuto luogo la prima fiera di Santo Stefano, organizzata in occasione della commemorazione del patrono della città.

Dal 27 luglio al 10 agosto, a Lazzate, va in scena 'Vacanze nel Borgo 2018': quindici giorni all'insegna dello svago, relax e divertimento per tutte le età: spettacoli, serate danzanti, ristorante in piazza con 600 posti a sedere e gestione informatizzata, piscine gratuite per i bambini, piano bar serale, baby-dance, giochi, animazione, spiaggia, solarium e tanto altro ancora per vivere sotto casa l'autentico clima delle vacanze estive.

Da domenica 8 luglio a domenica 2 settembre al Centro sportivo Ambrosini di via Solferino a Monza appuntamento con la rassegna "E...state con noi". L’iniziativa, attiva sin dagli Anni Ottanta, rappresenta un’importante occasione di aggregazione collettiva per anziani e famiglie che nei mesi estivi hanno l’opportunità di partecipare ad attività ricreative, ballo liscio con orchestra live, cabaret, concorsi canori, momenti di gioco, dibattiti informativi. Un modo per trascorrere pomeriggi e serate in allegria, nei mesi di luglio e agosto.

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, sarà teatro dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di StarWars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga di Guerre Stellari. (Tutte le informazioni).

Torna, anche per l’estate 2018, “Non solo clown” la rassegna internazionale di artisti di strada. Clown, mimi, giocolieri, acrobati, mangiafuoco e molti altri artisti aspettano grandi e piccini in Piazza Trento e Trieste, tutti i sabati fino al 25 agosto.

Torna l’appuntamento con il cinema sotto le stelle, organizzato in collaborazione con il Comune di Monza e SpazioCinema. Il programma comprende un’ampia scelta di generi in grado di soddisfare tutti i gusti con oltre 70 titoli, ripercorrendo un anno di cinema di qualità: i migliori film dell’anno, le pellicole premiate agli ultimi festival cinematografici e importanti prime visioni. Anche quest’anno le serate si arricchiscono di un carnet di concerti per allietare l’attesa del calar del buio prima delle proiezioni. Il programma completo su www.reggiadimonza.it.

Calibro 35 in concerto al Parco di Villa Tittoni a Desio, il 4 agosto dalle 19.30. Sesto e nuovo album di inediti, "Decade", per il collettivo funk-jazz-prog e la sua indomita musica da colonna sonora.

PAVIA

Tutti i sabati e le domeniche di giugno, luglio e settembre 2018: visite guidate alle merlature della torre sud-est del Castello Visconteo. Grazie a un recente intervento di recupero del sottotetto, attraverso una stretta scala in pietra, una passerella in legno e infine una seconda scala in mattoni trecenteschi, è oggi possibile raggiungere la sommità della torre sud-est del castello visconteo. Da un'altezza di 47 metri è possibile ammirare la vista mozzafiato sulla città, e anche oltre. Visite guidate tutti i sabati e le domeniche nei mesi di giugno, luglio e settembre 2018, ogni mezz'ora (a partire dalle 14.30, poi alle 15, 15.30, 16, 16.30), con turni di 10 partecipanti alla volta, al costo di 5 euro.Prenotazione obbligatoria: 0382.399770 prenotazionimc@comune.pv.itA Valverde sabato 4 agosto torna la serata evento dedicata alla grande musica: la Traviata di Giuseppe Verdi andrà in scena sotto le stelle, nel “teatro lirico” all’aperto allestito a Valverde. Inizio alle 21.15. E' la ventesima tappa del Festival Ultrapadum 2018.

Sabato 4 agosto alle ore 20, all'oratorio San Giovanni Bosco di Torre d'Isola, è in programma la cena della Madonna della Neve.

Per tutte l'estate appuntamento con "Cinema sotto le stelle" la tradizionale arena estiva di cinema all'aperto che anche quest'anno si terrà per tutta l'estate nel Chiostro dell'Istituto Musicale Vittadini (via Volta 31). La programmazione coprirà cinque serate alla settimana: si aggiunge la serata del venerdì alle tradizionali martedì/giovedì/sabato/domenica. Biglietteria presso il Chiostro Vittadini con apertura alle ore 20.45 (nei giorni delle proiezioni). Orario delle proiezioni: 21.30. Biglietti intero 5 euro, ridotto Agis e over 65 4 euro, fino a 26 anni 3 euro.

Prosegue, presso il palazzo del Broletto, la programmazione di mostre al SID (lo “Spazio Immagine Design” intitolato a Rossana Bossaglia). Dopo l’apertura nel mese di maggio con una personale della fotografa Francesca Moscheni, la seconda esposizione del ciclo curato da Roberto Mutti, è dedicata a Roberto Kusterle e alle sue Cronache da un altro mondo, in programma fino al 5 agosto.

SONDRIO

Dal 2 al 5 agosto, c'è la Sagra del Mirtillo: un’occasione per tutti i buongustai per assaggiare il prelibato frutto viola in tutte le possibili varianti, dal dolce al salato, dal crudo al condito. Organizzata dalla Proloco di Rasura – Mellarola la manifestazione ha un ricco calendario con eventi legati alle tradizioni ed al territorio, accompagnati dagli immancabili mirtilli.

Venerdì 3 agosto, a partire dalle 18, Aprica organizza la prima edizione della Notte del Luppolo, una serata di degustazione delle migliori birre bionde, rosse e scure della Valtellina e della vicina Val Camonica. Lungo via Europa saranno presenti 10 birrifici artigianali di cui avrete modo di apprezzare l'attenzione verso l'utilizzo di ingredienti genuini e dediti alla ricerca di sapori autentici e innovativi. Ad accompagnare la degustazione delle birre, non possono mancare i piatti tipici della cucina valtellinese, in primis gli sciatt. Lungo il percorso, chiuso al traffico, musica dal vivo e artisti di strada animeranno la serata, che si prospetta ricca di sapori e divertimento.

Dal 3 al 5 agosto torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate a Tirano: la Sagra dei Chisciöi. Quest'ultimi sono delle specialità tipiche del tiranese, una sorta di "focaccia" di farina nera con formaggio vecchio, strutto o burro e un goccio di grappa nell’impasto. La sagra si tiene presso il Parco degli Olmi a Tirano e, oltre ai chisciöi, sarà possibile degustare formaggi tipici della Valtellina e bresaola accompagnati da un buon bicchiere di vino valtellinese.

Il 4 agosto, appuntamento con la 13^ edizione della Sagra di Vetto, una delle manifestazioni più attese dell'estate in Valmalenco. Una serata di degustazione dei migliori piatti della tradizione valtellinese e malenca, come i taroz, i "cicc" di polenta, la minestra di orzata, salsicce alla pioda, sciatt, formaggi, torte fatte in casa e molto altro, il tutto accompagnato dai migliori vini valtellinesi e da musica e intrattenimento. Lungo il percorso saranno inoltre esposte delle splendide gigantografie di angoli caratteristici della Valmalenco. L'appuntamento è a partire dalle 19 nella suggestiva contrada di Vetto, a Lanzada.

Fino al 9 settembre in scena al Castello di Mesegra la mostra "G4-58 VERSO LA MONTAGNA DI LUCE", a cura di Marco Albino Ferrari, con le fotografie e immagini di Fosco Maraini, ripercorre, attraverso eccezionali filmati e immagini d'epoca, per gran parte inedite, la storia dell'epica spedizione che nel 1958 portò Walter Bonatti e Carlo Mauri sulla cima del Gasherbrum IV, una delle montagne più inviolabili e inviolate del Karakorum. Una straordinaria avventura alpinistica, ma soprattutto umana, che ha visto uniti alcuni tra i più grandi alpinisti del Novecento, ritratti dalla macchina fotografica e dalla cinepresa di Fosco Maraini.

Il 2 agosto concerto "Dall’alba al tramonto" a Buglio in Monte, alla chiesa S. Fedele e Gerolamo dove alle 21 suona l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, diretta dal maestro Giuseppe Grazioli con musiche di Elgar, Britten, Holst e Grieg.

Appuntamento il 3 e 4 agosto con la "Sagra del Mirtillo" a Rasura: a partire dalle 19 al centro Polifunzionale c'è la cena con piatti a base di mirtillo ed a seguire “Ridere dal ridere”, show con Dedio e Gigi Rock, mentre sabato c'è la musica di Dj Fausto Molinari.

Il 4 e 5 agosto c'è in Val Masino l'appuntamento con "Ben.essere 2018" , la quinta edizione delle due giornate per prendersi cura di sé. Nella frazione Filorera, al Centro della Montagna, ci sono trattamenti olistici, lezioni collettive di yoga e arti marziali, tiro con l’arco, conferenze, arte, poesie, seminari e concerto serale con suoni equilibranti.

VARESE

Dal 3 al 5 agosto la Scuola materna di Cunardo organizza la 12^ Sagra della Patata presso la Baita del Fondista in via Bedero, a Cunardo. Menù tutto a base di patata fresca, dall’antipasto al dolce. Il ricavato, come ogni anno, servirà per sostenere l’attività della Scuola materna di Cunardo. Stand gastronomico con servizio al tavolo, birre artigianali al bar e fantastiche frittelle di patate, il tutto in uno spazio al coperto. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo. Per raggiungere la festa, servizio navetta gratuito dal parcheggio della Tigros oppure a piedi attraverso la pista ciclabile da Ghirla.

Dal 3 al 5 agosto, in Piazzale Lido a Luino, arriva Urban & Lake Street Food Festival. Tre lunghi giorni ricchi di gusto, musica e tanto divertimento. E poi tanti punti ristoro con birre, cocktail e bibite per tutti i gusti. Orari: venerdì dalle 18 a mezzanotte; sabato dalle 11 a mezzanotte; domenica dalle 11 alle 23.

Da venerdì 3 a lunedì 6 agosto, 55° Festa di Monate. Si parte venerdi 3 agosto con l’apericena al lago, buona birra, salamelle e patatine in compagnia della band dei Rumore. Sabato 4 agosto, Live Music Night in compagnia dei Fun-Konnection, stand gastronomico con le specialità del lago e piatti della cucina lombarda. Domenica 5 agosto stand gastronomico con le specialità del lago e piatti della cucina lombarda. Special Guest Mata Nera. Lunedì 6 agosto, spettacolo pirotecnico sull’acqua. Un evento unico nel suo genere con fuochi artificiali esplosi a ritmo di musica. In attesa dei fuochi potrete gustare le specialità del lago e i piatti della cucina lombarda ascoltando l’Orchestra di renzo Arbore. In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico sarà rinviato a martedì 7 agosto. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Canottieri di Monate.

Dal 3 al 5 agosto, tradizionale grande festa annuale della Pro Loco con Pesce di Lago e di Mare, allegria, musica e ballo. In località Caldè di Castelveccana.

Dal 14 giugno all'1 settembre a MalpensaFiere va in scena la quarta edizione del Latin Fiexpo, il festival latinoamericano organizzato da Fam Eventi in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio. Un concentrato di danza, musica, gastronomia, cultura e artigianato per tutta l'estate. Aperto da martedì a domenica dalle 19.30 alle 3. (Tutte le informazioni).

Fino al 26 luglio in scena il Festival "Tra Sacro e Sacro Monte". Domenica 15 luglio alle 18 "Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari".

Diga del Penperduto a Somma Lombardo sul Ticino: un vero e proprio gioiello di ingegneria fluviale, ora aperto al pubblico con visite guidate ogni domenica. Si può anche pernottare nell’ostello ristrutturato di recente. Per la particolarità dell’area, ogni visita è accompagnata da una guida, che vi condurrà al Museo, al giardino dei Giochi d’acqua, alla scoperta delle dighe del Panperduto, della nuova Centrale Idroelettrica e alla scala di risalita dei pesci. L’itinerario di visita dura circa 90 minuti.